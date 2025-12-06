Un BM Nava herido afronta una de las salidas más exigentes del curso a Torrelavega

Segovia, 7 dic (EFE).- El Viveros Herol Balonmano Nava afronta este domingo (18:00 horas) una de las salidas más exigentes de la temporada en la pista del Bathco BM Torrelavega, tercero en la Liga Asobal, con el propósito de rehacerse del golpe sufrido en la última jornada y reafirmar su competitividad ante uno de los equipos más fiables del campeonato.

El conjunto navero encara esta duodécima jornada tras la derrota del pasado viernes ante el Sanicentro BM Guadalajara, en el último suspiro de un encuentro que dejó “muy dolidos” a jugadores y cuerpo técnico “por cómo se produjo y por el trabajo que se hace y que no acabamos de plasmarlo en el partido”, según explicó su entrenador, Álvaro Senovilla.

El técnico subrayó que la gestión anímica ha sido clave esta semana, “porque si quieres construir un equipo sólido lo primero que hay que hacer es intentar no caer en reproches, no caer en situaciones que no te van a ayudar para nada, sino intentar concienciarse de que lo importante está en las preparaciones de partido, en el trabajo del día a día e intentar llevarlo a los partidos”.

Senovilla insistió en que el objetivo es competir sin que el error condicione el juego. “No tener en la cabeza la idea de que el fallo nos puede llevar a otros errores e intentar competir, seguir adelante y hacer de esto un proceso en el que podamos aprender y ser cada día mejores”, afirmó.

Con esa mentalidad, el equipo viaja a Torrelavega “con la preocupación de que nos vamos a enfrentar a un gran equipo que está haciendo las cosas muy bien y sabiendo que va a ser muy complicado”, pero también con la convicción de que pueden “puntuar, ganar y ser muy competitivos” si logran mantener su plan de partido.

El entrenador navero definió al rival como “un conjunto de jugadores que son estrellas, que llevan mucho tiempo en Asobal y que tienen muy claro el objetivo, que es estar entre los cinco primeros”.

También destacó la aportación ofensiva de Moyano y Prokop, así como la de Marcio, Isidoro y los extremos, más el equilibrio que proporciona Oswaldo Maestro.

Para tener opciones, el Balonmano Nava deberá sacar al rival de su zona de confort. “Hay que demostrar que tú también eres un equipo que intenta ir a por los dos puntos y ser competitivo, respetando la dificultad que es enfrentarse a ellos”, afirmó el técnico. EFE

