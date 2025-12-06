Espana agencias

Un BM Nava herido afronta una de las salidas más exigentes del curso a Torrelavega

Guardar

Segovia, 7 dic (EFE).- El Viveros Herol Balonmano Nava afronta este domingo (18:00 horas) una de las salidas más exigentes de la temporada en la pista del Bathco BM Torrelavega, tercero en la Liga Asobal, con el propósito de rehacerse del golpe sufrido en la última jornada y reafirmar su competitividad ante uno de los equipos más fiables del campeonato.

El conjunto navero encara esta duodécima jornada tras la derrota del pasado viernes ante el Sanicentro BM Guadalajara, en el último suspiro de un encuentro que dejó “muy dolidos” a jugadores y cuerpo técnico “por cómo se produjo y por el trabajo que se hace y que no acabamos de plasmarlo en el partido”, según explicó su entrenador, Álvaro Senovilla.

El técnico subrayó que la gestión anímica ha sido clave esta semana, “porque si quieres construir un equipo sólido lo primero que hay que hacer es intentar no caer en reproches, no caer en situaciones que no te van a ayudar para nada, sino intentar concienciarse de que lo importante está en las preparaciones de partido, en el trabajo del día a día e intentar llevarlo a los partidos”.

Senovilla insistió en que el objetivo es competir sin que el error condicione el juego. “No tener en la cabeza la idea de que el fallo nos puede llevar a otros errores e intentar competir, seguir adelante y hacer de esto un proceso en el que podamos aprender y ser cada día mejores”, afirmó.

Con esa mentalidad, el equipo viaja a Torrelavega “con la preocupación de que nos vamos a enfrentar a un gran equipo que está haciendo las cosas muy bien y sabiendo que va a ser muy complicado”, pero también con la convicción de que pueden “puntuar, ganar y ser muy competitivos” si logran mantener su plan de partido.

El entrenador navero definió al rival como “un conjunto de jugadores que son estrellas, que llevan mucho tiempo en Asobal y que tienen muy claro el objetivo, que es estar entre los cinco primeros”.

También destacó la aportación ofensiva de Moyano y Prokop, así como la de Marcio, Isidoro y los extremos, más el equilibrio que proporciona Oswaldo Maestro.

Para tener opciones, el Balonmano Nava deberá sacar al rival de su zona de confort. “Hay que demostrar que tú también eres un equipo que intenta ir a por los dos puntos y ser competitivo, respetando la dificultad que es enfrentarse a ellos”, afirmó el técnico. EFE

jmm/orv/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El tráfico se complica en las salidas de Madrid y Barcelona en el primer día del puente

Infobae

Page reivindica el espíritu de la Constitución: el pacto, la moderación y la convivencia

Infobae

Sánchez reivindica la protección de la salud pública frente a las "privatizaciones" del PP

Infobae

Juventudes izquierda abertzale retiran "símbolos españolistas" de las calles de Euskadi

Infobae

Feijóo afirma que el PP ha "pasado página" en Valencia con la sucesión de Mazón

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El presidente de Aragón, Jorge

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

De mayorías absolutas a pactos rotos: cuatro décadas de gobiernos autonómicos que explican unas elecciones decisivas en Extremadura

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Ya harán falta dos meses más para jubilarse: el umbral sube a 66 años y 10 meses en 2026, último año de transición hacia los 67

DEPORTES

Miami, Houston y Atlanta: cuánto

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”