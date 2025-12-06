Tribunal de los Pueblos documenta la "complicidad" de España con el genocidio en Palestina

Madrid, 6 dic (EFE).- La resolución final del Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado español (TPCGP-25) ha concluido que España lleva décadas colaborando con la política colonial israelí pese al conocimiento pleno de las ilegalidades cometidas por Israel.

Así lo expresan en la llamada "Declaración de Madrid", en donde han explicitado que los diversos gobiernos españoles no han impuesto las sanciones exigidas por el derecho internacional ante conflictos como el de Israel con Palestina.

El TPCGP-25 ha estado presidido por Rabab I. Abdulhadi, integrante de la Universidad de San Francisco, Luz Gómez, de la Autónoma de Madrid y Raji Sourani, del Centro Palestino para los Derechos Humanos.

El foro, independiente y autónomo, convocado por la Red Universitaria por Palestina, reunió a finales de noviembre a 220 personas en la Facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

El Tribunal ha examinado los hechos en base a los principios reconocidos en normas como la Carta de las Naciones Unidad, los Convenios de Ginebra de 1949, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y los corpus del derecho internacional de los derechos humanos y los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad de naciones.

La resolución, que emana de estas jornadas, ha subrayado que "se ha documentado que hay corporaciones multinacionales extractivas israelíes con filiales en España y directamente cómplices con el genocidio".

Asimismo, ha criticado que "el Estado español participa en la legitimación de la ocupación israelí, el apartheid y el genocidio mediante la promoción cultural, proyectando una imagen distorsionada y favorable de Israel".

La Declaración de Madrid, que está formada por 25 puntos, ha recogido cómo la presencia de Israel en el contexto deportivo español "se observa en multitud de áreas".

Del mismo modo, han criticado que "una parte significativa" de las universidades del Estado español sigue participando en consorcios de investigación, manteniendo convenios de colaboración, cátedras y programas de movilidad con universidades e instituciones de investigación israelíes. EFE

1012114