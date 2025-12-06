Temas del día de EFE España del sábado 6 de diciembre de 2025

DÍA CONSTITUCIÓN

Madrid - El Congreso de los Diputados acoge el acto institucional por el Día de la Constitución, al que asistirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, entre otros dirigentes políticos, en una jornada marcada este año por una profunda división política, con la crispación en máximos y en medio de un ambiente electoral por el arranque de la campaña de las elecciones en Extremadura.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- 12:00 horas

GOBIERNO LEGISLATURA (Análisis)

Barcelona - Con el reconocimiento público de sus "incumplimientos" y el anuncio de un paquete de medidas que responden a compromisos adquiridos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca reconstruir los puentes rotos con Junts, pero ¿hay todavía margen para la reconciliación? Roger Mateos.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 22858024 y otros)

EXTREMADURA ELECCIONES

Mérida - La continuidad, aún en el aire, de la central nuclear de Almaraz más allá de 2028 es una de las piezas 'cremallera' del puzle electoral extremeño, cuya lámina de referencia quieren hacer suya cada uno de los partidos que concurren a la cita con las urnas del 21D, junto al desarrollo de las energías renovables. Alberto Santacruz

(Texto enviado a las 07:45 horas; 661 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PESTE PORCINA

Barcelona - Decenas de efectivos mantienen sobre el terreno las actuaciones preventivas para tratar de contener el brote de peste porcina africana detectado en Barcelona, que podría tener su origen en un laboratorio, extremo que ahora investigan el Ministerio de Agricultura y los Mossos d'Esquadra.

(Texto)

Barcelona - Sindicatos y organizaciones agrícolas contienen el aliento ante el impacto en el empleo que pueda tener el brote de peste porcina africana detectado en Collserola, en Barcelona, y del que dependen unos 11.000 puestos de trabajo en toda la provincia, repartidos, una gran parte, en granjas y mataderos. María Jesús Ezquerro.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 14320019 y otros)

Madrid - El director general de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), Giuseppe Aloisio, apunta en una entrevista con Efeagro a un impacto económico de mil millones o "mucho más" por la peste porcina, aunque sitúa en enero el momento en el que podrá tenerse una "foto fija" del coste de esta crisis.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 23202449 y otros)

SISTEMA PENSIONES

Madrid - La edad legal para la jubilación ordinaria subirá dos meses en 2026, hasta los 66 años y diez meses cumplidos, en el que será el último año del periodo de transición iniciado en 2013 para alcanzar los 67 años, un año en el que además se iniciará el nuevo sistema para el cómputo de la pensiones.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Códigos 23173877, 21645206 y otros)

SIRIA ESPAÑA (ENTREVISTA)

Zamora - Se cumple un año de la liberación de Siria tras 54 de régimen de la familia Asad, un cambio que los sirios en España ven con esperanza y el deseo de muchos de regresar a su país, aunque todavía no hayan cicatrizado todas las heridas y en ciudades como Damasco "aún hay madres buscando a sus hijos desaparecidos", admite el presidente de la Asociación Siria en España, el zamorano Majad Hamdan, en una entrevista con EFE. Alberto Ferreras.

(Texto) (Foto)

CULTURA CÓMIC

Madrid - Raquel Córcoles es ‘Moderna de Pueblo’, un icono cultural con millones de seguidores en redes que, después de conquistar al público con sus satíricas y coloridas viñetas, se atreve ahora con un videopódcast: "Era tener un hijo o meternos en otro lío”, bromea en una entrevista con EFE. Estefanía Medina.

(Texto enviado a las 08:38 horas; 680 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TEATRO NAVIDAD

Madrid - La magia y el espíritu de la Navidad llega a los teatros y auditorios de toda España con una programación que incluye conciertos de música clásica, musicales, ópera infantil, zambombas jerezanas o el mítico ballet 'El lago de los cisnes', en una extensa cartelera a la que se suman los villancicos de David Bisbal y Niña Pastori.

(Texto enviado a las 07:45 horas; 758 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 23182641 y otros)

NAVIDAD ÁRBOLES

Madrid - El árbol de Navidad de inspiración natural sigue siendo el rey de estas fechas, aunque los vendedores confirman tendencias como los plegables, los árboles "a la mitad" o los de luces; mientras algunos consumidores ya adelantaron sus compras incluso en agosto.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 21073000 y otros)

EL TIEMPO

Madrid - El puente festivo llega con un ascenso notable de las temperaturas en el Ebro, Pirineos orientales y en amplias zonas del tercio norte peninsular, con ciudades como Valencia, Murcia, Málaga, Castellón o Alicante, que pueden superar los 22 grados, y Bilbao, San Sebastián, Oviedo y A Coruña, que rondarán los 20.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:30h.- Madrid.- DÍA CONSTITUCIÓN.- Solemne izado de la bandera nacional ante el Congreso de los Diputados con motivo del Día de la Constitución. (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Barcelona.- ENTIDADES ANC.- La ANC organiza un acto para reivindicar las Constituciones Catalanas vigentes hasta 1714. Recorrido desde la plaza Pau Vila hasta el Fossar de les Moreres. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- PARLAMENTO CATALUÑA.- El presidente del Parlament, Josep Rull, y el resto de miembros de la Mesa saludan a los ciudadanos que visitan la cámara catalana en la jornada de puertas abiertas (de 9:00 a 18:00 horas) con motivo del aniversario de la primera sesión parlamentaria de la institución, el 6 de diciembre de 1932. Parlament.

11:00h.- Mérida.- EXTREMADURA ELECCIONES.- El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, atiende a los medios de comunicación en el mercadillo de Mérida. Recinto ferial. (Texto)

11:30h.- Barcelona.- ENTIDADES SCC.- El presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Álex Ramos, atiende a los medios en la carpa que instalada en Barcelona con motivo de la celebración del Día de la Constitución. Passeig de Gràcia, 30. (Texto)

12:00h.- San Sebastián.- DÍA CONSTITUCIÓN.- Concentración con motivo del Día de la Constitución, durante la que los promotores leerán una declaración sobre la urgencia de "salvar el pacto constitucional". Junto a la estatua del Quijote, jardines de Alderdi Eder. (Texto) (Foto)

12:00h.- Tarragona.- PARTIDOS PPC.- El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, atiende a los medios desde Tarragona, con motivo del Día de la Constitución. Plaça de la Constitució. (Texto)

12:00h.- Madrid.- DÍA CONSTITUCIÓN.- El Congreso acoge el acto institucional con motivo del Día de la Constitución, al que además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asisten ministros, autoridades institucionales y representantes de la política, la economía, la cultura y la sociedad. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Plasencia (Cáceres).- EXTREMADURA ELECCIONES.- Acto de campaña de Unidas por Extremadura con la participación de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la eurodiputada Irene Montero y la candidata a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel. Sala del Artesonado del Centro Cultural Las Claras. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Mérida.- EXTREMADURA ELECCIONES.- El jefe de Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, atiende a los medios de comunicación acompañado del senador y cabeza de lista por Badajoz, Ángel Pelayo, y del candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle. Puente Romano junto a la Loba Capitolina. (Texto) (Foto)

12:30h.- Estella (Navarra).- ISRAEL PALESTINA.- Manifestación en solidaridad con Palestina. Plaza de la Coronación.

13:00h.- Peraleda del Zaucejo (Badajoz).- EXTREMADURA ELECCIONES.- La candidata del PP a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, atiende a los medios antes de participar en la XVIII matanza didáctica de la localidad. Pabellón municipal.

18:00h.- Madrid.- VENEZUELA PROTESTA.- Marcha por la Paz y la Libertad de venezolanos en Madrid para "visibilizar la exigencia de respeto a los derechos humanos en Venezuela ante la comunidad internacional". Desde C/ Princesa, 1 hasta la Plaza de España. (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:00h. Barcelona. VENEZUELA PROTESTA.- El partido de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, 'Vente Venezuela', organiza un movilización en Barcelona "por la paz y la libertad". Monumento Colón.

18:00h.- Barcelona.- NOBEL VENEZUELA.- El partido de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, 'Vente Venezuela', organiza un movilización en Barcelona "por la paz y la libertad". Monumento Colón.

19:00h.- Mérida.- EXTREMADURA ELECCIONES.- Acto electoral de la coalición Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo con motivo de los comicios autonómicos del 21 de diciembre, con la intervención de los candidatos Juan Viera, Óscar Pérez, Isabel Hernández y José Martínez. Centro Cultural Alcazaba.

ECONOMÍA

Almería.- SOCIEDAD MENORES.- La filosofía del "kintsugi", un arte japonés para reparar piezas de cerámica rotas, se está utilizando en un programa pionero para recomponer las vidas de medio centenar de menores de Almería en situación de vulnerabilidad extrema. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

08:30h.- Barcelona.- PESTE PORCINA.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, visita lel CECAT CECAT Carrer de la Diputació, 355. (Foto)

09:00h.- Barcelona.- TAXI PROTESTA.- La asociación profesional Élite Taxi convoca un paro del sector en toda Cataluña para exigir que se "cumplan las leyes" que regulan los servicios de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Gran Via. (Texto)

09:30h.- Barcelona.- PESTE PORCINA.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, encabezará una nueva reunión de seguimiento del brote de Peste Porcina Africana, tras la cual (10:30h), el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, explicará las novedades sobre este. Palau de la Generalitat y rueda de prensa en directo desde la web y las redes sociales de Govern. (Texto) (Vídeo) (Audio)

10:30h.- Castellón de la Plana.- PESTE PORCINA.- El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, atienden a los medios de comunicación tras la reunión de trabajo sobre la evolución de la peste porcina en Cataluña. Sede de la Generalitat. Casa dels Caragols. Calle Mayor, 78. (Texto)

11:30h.- Barcelona.- PESTE PORCINA.- Un mando de los Mossos d'Esquadra detalla la actuación policial y los controles desplegados para contener el brote de peste porcina africana detectado en Barcelona. (Texto)

12:00h.- Navardún (Zaragoza).- GANADERÍA PROTESTAS.- SOS Bal d'Onsella convoca una protesta contra las granjas de porcino que se pretenden implantar en la zona.

SOCIEDAD

Almería.- SOCIEDAD MENORES.- La filosofía del "kintsugi", un arte japonés para reparar piezas de cerámica rotas, se está utilizando en un programa pionero para recomponer las vidas de medio centenar de menores de Almería en situación de vulnerabilidad extrema. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Malpartida de Cáceres (Cáceres).- FOTOGRAFÍA NATURALEZA.- La Asociación Española de Fotógrafos de la Naturaleza (AEFONA) celebra su XXXIII congreso anual, en el que se dan cita unos doscientos profesionales de diferentes puntos del país. Casa de la Cultura.

Rute (Córdoba).- BELÉN CHOCOLATE.- El tradicional Belén de Chocolate de Galleros Artesanos de Rute (Córdoba) celebra sus 25 años de historia con un gran recorrido navideño elaborado con 1.800 kilos de chocolate variado en el que mostrará la evolución de sus primeros belenes, hechos con chocolate negro, hasta las creaciones más coloridas y detalladas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Alcázar de San Juan (Ciudad Real).- TRANSPORTES FERROCARRIL.- Atención a los medios dentro de la movilización regional por el ferrocarril público. Estación del tren.

EFE

jsm-srm

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245