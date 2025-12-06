Temas del día de EFE Economía del domingo 7 de diciembre de 2025

COMERCIO JOYAS

Madrid - La joyería se ha visto sacudida este 2025 por el encarecimiento de materias primas como el oro y ha provocado que los consumidores contengan su gasto en joyas de ese material en busca de ornamentos más accesibles, lo que avanza un descenso en la facturación del sector.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 8748847 y otros)

.

CAMPAÑA RENTA

Madrid - Los contribuyentes pueden aprovechar el último tramo del año para intentar rebajar la factura de IRPF de este ejercicio, que se liquidará en primavera de 2026: estas son ocho ideas de los expertos de Aedaf y el Consejo General de Economistas.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22697005 y otros)

.

BANCA PERSPECTIVAS

Madrid - La banca encara 2026 desde una posición de solidez que se prolongará en este nuevo año, en el que se prevé que su rentabilidad se mantenga estable, en un contexto de tipos de interés oficiales más bajos en muchas zonas, pero en el que persisten riesgos geopolíticos y de volatilidad en los mercados.

(Texto)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 23078225 y otros)

.

PESTE PORCINA

Madrid - La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 34 años, un viejo conocido para el sector y las administraciones; el Gobierno ya reforzó su programa de vigilancia sanitaria adaptado al incremento de riesgo con un plan que recoge la obligación de hacer anualmente análisis serológicos a cerdos de 1.200 granjas, el 21 % en Cataluña.

(Texto)( Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 23197302 y otros)

.

PRESUPUESTOS AUTONOMÍAS

Madrid - Casi la mitad de las comunidades autónomas arrancarán el próximo ejercicio sin unos nuevos presupuestos, salvo acuerdos de última hora, entre ellas todas en las que el PP necesita a Vox para aprobar sus cuentas y también Cataluña, donde el PSC gobierna en minoría.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 22826554 y otros)

.

AUTOMOCIÓN CUPRA

Barcelona - La marca automovilística Cupra decidirá "en el primer semestre" de 2026 si da luz verde a su plan para entrar en Oriente Medio y qué calendario baraja para introducirse en países como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, ha asegurado el consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt, en una entrevista con EFE.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

.

AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Buenos Aires - Aerolíneas Argentinas, la línea aérea de bandera del país suramericano, cumple este domingo 75 años, tras el reciente anuncio de una millonaria inversión para renovar su flota y mientras el Gobierno del presidente Javier Milei mantiene su intención de privatizarla.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

AGENDA INFORMATIVA:

Trípoli.- LIBIA GAS.- Trípoli acoge el Foro Internacional del Gas Libia-África 2025 Hotel JW Marriot, Trípoli.

Buenos Aires.- AEROLINEAS ARGENTINAS.- Se cumple el 75 aniversario de Aerolíneas Argentinas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA DIVISAS.- La Administración Estatal de Divisas (SAFE) de China divulga los datos de noviembre de las reservas nacionales de divisas extranjeras. (Texto)

09:30h.- Estocolmo.- PREMIOS NOBEL.- Rueda de prensa de los galardonados con los premios Nobel de Física, Química y Economía.

03:30h.- Tokio.- JAPÓN SATÉLITE.- Japón prevé lanzar el sexto satélite de su red posicionamiento terrestre quasi-zenith, con la ambición de crear una red de siete aparatos en 2027 para poder independizarse del servicio estadounidense GPS y crear un sistema de comunicaciones en el país asiático en caso de desastre.

EFECOM

emm

.

.

Redacción EFE Economía (34)913 46 75 74

Puede escribir a economia@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245