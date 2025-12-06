Sumar redobla su presión al PSOE para aprobar medidas que abaraten la vivienda

Madrid, 6 dic (EFE).- Sumar redobla su presión sobre el PSOE a finales de año en el marco de negociación para los nuevos presupuestos y con el objetivo de sacar adelante medidas pendientes, sobre todo en materia de vivienda y fiscalidad, donde reconocen tener las mayores discrepancias con sus socios de Gobierno.

Fuentes de Sumar han adelantado este sábado que tienen previsto llevar próximamente sus medidas en vivienda ante la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), el paso previo para debatir y aprobar un asunto en el Consejo de Ministros.

En concreto, llevarán su propuesta de real decreto ley con medidas urgentes para intervenir el mercado de la vivienda, que fue presentado públicamente en un acto el pasado mes de octubre e incluye la prórroga de los 300.000 contratos de alquiler que vencen el 31 de diciembre para que no suba su precio.

Sumar dará este paso aún a riesgo de que el PSOE, su socio de Gobierno, tumbe su iniciativa.

"No quieren lo importante, que es congelar la revalorización de alquileres. Es no entender nada", lamentan desde Sumar.

La vivienda es una de las principales discrepancias entre los socios de Gobierno, y los de Sumar van a redoblar su presión sobre el PSOE en estos últimos días del año, dentro del marco de negociación para los presupuestos.

La propia vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha instado este sábado a cumplir el "mandato constitucional" del derecho a la vivienda durante el acto celebrado en el Congreso con motivo del día de la Constitución.

Por otro lado, fuentes de la coalición han adelantado que la semana que viene presentarán su propuesta para los próximos presupuestos de 2026, que ya han empezado a negociar con los socialistas y donde prevén recuperar medidas pendientes en vivienda y en fiscalidad, un asunto en el que también reconocen diferencias con sus socios.

En esta propuesta de presupuestos, que ha sido consensuada entre todos los partidos que forman parte del grupo parlamentario Sumar, incluidos IU, los comunes y Compromís, también volverán a poner sobre la mesa medidas sociales "encalladas", como la prestación universal por crianza.

A nivel interno, fuentes de la formación de Yolanda Díaz aseguran que el espacio atraviesa un buen momento y que todos los actores que se presentaron juntos a las últimas elecciones están comprometidos en mantener esta alianza.

Todos, salvo Podemos, que ya está fuera de la coalición y ha dejado claro que no repetirá alianzas con Sumar.

Algo que no parece trastocar mucho los planes en la coalición de Sumar, que mantiene los brazos abiertos a cualquier formación si hay voluntad de acuerdo y entendimiento, cosa que en este momento no creen que haya demostrado Podemos.

En Sumar lo que todos siguen evitando es abrir el debate sobre quién encabezará la candidatura en las próximas elecciones generales, previstas en 2027.

Díaz aún no ha desvelado si repetirá como candidata y entre los nombres que suenan como posibles candidatos está el del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que se autodescarta cuando le preguntan al respecto.

Este nuevo ciclo electoral lo inaugurarán las elecciones autonómicas de Extremadura del 21 de diciembre, un territorio en el que sí ha habido acuerdo, pero solo entre Podemos e IU, sin que Sumar haya entrado en esta candidatura, a la ha dado su apoyo; algo que esperan que ocurra a la inversa en otras autonomías como Andalucía. EFE