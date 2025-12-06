Sima: "La victoria en el OAKA es un golpe en la mesa, un subidón para el equipo"

València, 6 dic (EFE).- El interior del Valencia Basket Yankuba Sima aseguró, antes de visitar este domingo en la Liga Endesa al Kosner Baskonia, que el triunfo logrado el viernes en la cancha del Panathiniakos en la Euroliga es un refuerzo muy importante.

“Venimos de una victoria muy importante para nosotros. Yo creo que era un golpe sobre la mesa jugar contra un equipo como Panathinaikos y competirles e incluso ganarles ahí en el OAKA. Ha sido un subidón para todo el equipo", señaló en declaraciones facilitadas por el club.

"Ahora estamos con confianza, estamos en una muy buena dinámica y ojalá poder continuar con esa dinámica contra el Baskonia", añadió.

El internacional español apuntó que el equipo vitoriano "siempre se han caracterizado por jugar muy bien en casa" y que es "un equipo que tiene mucha garra".

"Últimamente están jugando muy bien, compitiendo todos los partidos y contra rivales muy complicados. Así que tenemos que estar concentrados y dar nuestra mejor versión si queremos salir de aquí con la victoria", advirtió.

"Tienen estilos muy dinámicos, tienen mucho volumen de tres, dentro tienen a jugadores súper físicos que rebotean muy bien. Son estilos parecidos a los que jugamos, pero yo creo que el que se imponga mejor y el que tenga mejores porcentajes tendrá más opciones de ganar el partido”, concluyó. EFE