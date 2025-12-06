Espana agencias

Serrat recibe un doctorado honoris causa que fortalece su "cadena de amor" por México

Guadalajara (México), 5 dic (EFE).- El cantante barcelonés Joan Manuel Serrat recibió este viernes en México el doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad de Guadalajara (UdeG), que hace un homenaje a su trayectoria y fortalece la "cadena de amor" que siente por este país latinoamericano.

Serrat forma parte de la delegación de Barcelona, ciudad invitada de honor a la edición 39 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que concluye el domingo en la capital tapatía, donde ha sido una de las figuras que más público ha convocado al recinto ferial.

Bajo el Paraninfo Enrique Díaz de León, que resguarda majestuosos murales de José Clemente Orozco, Serrat aseguró que en la música y en las canciones es posible tener "hallazgos tan definitivos" como en la ciencia y "tienen efectos sanadores entre las personas".

El compositor, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, aludió a lo que considera su vocación y "su vicio" por cantar, que comenzó al hacer labores domésticas con su madre y que se fortaleció cuando compraba cancioneros con las pesetas que su abuela le daba cada domingo.

Recordó que en su familia no hubo artistas sino obreros, campesinos e hijos de obreros y campesinos que, eso sí, cantaban por el gusto de cantar, un legado que lo ha llevado a encontrar su oficio y su felicidad

"Soy feliz. Soy feliz con este oficio que a mí me gusta hacer y por el que además me aplauden", confesó.

El catalán aseguró que su éxito fue posible no sólo con inspiración sino con un "trabajo duro" que se empeña en hacer de las palabras la materia prima para tratar de conmover a otras personas:

"Hay que trabajar las palabras como trabaja el alfarero el barro", expresó.

El cantautor de 'Mediterráneo' y 'Para la Libertad' aseguró que el que una universidad mexicana le dé esta distinción es muy significativo pues México es un país por el que siente "un cariño correspondido, un cariño de ida y vuelta" que fortalece los eslabones de una "cadena de amor", que se inició cuando llegó por primera vez hace cincuenta años y se fortaleció al ser un exiliado más en los años 70.

"En estos días en qué Guadalajara, que México se vuelca para llenar la FIL, para vivir con pasión el mundo de la literatura, el mundo de los libros, quiero pensar, quiero estar cierto de que llegará el día que el México de los libros le gane al México de las armas", concluyó.

La directora de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar y quien promovió este homenaje, Dulce María Zúñiga, afirmó que Serrat "es una figura esencial en la historia de la canción de autor en catalán y español" y que su trayectoria no puede separarse del "devenir político y cultural de la España contemporánea".

Por su parte, la rectora de la UdeG, Karla Planter, le entregó al afamado intérprete español la medalla y el pergamino correspondiente, a la vez que reconoció que su música "ha promovido los valores de la libertad, la justicia social, la diversidad lingüística", y que "refleja un firme compromiso con la memoria, la dignidad y el pensamiento crítico".

Este sábado el ayuntamiento de la capital del estado de Jalisco le entregará a Serrat las llaves de la ciudad, en uno de sus últimos actos públicos de esta visita a la Guadalajara mexicana, una muestra más de la férrea "cadena de amor" que lo une a México. EFE

(Foto) (Vídeo)

