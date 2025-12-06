Sánchez y Feijóo celebran el Día de la Constitución y piden cumplirla y conocerla

Madrid, 6 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han deseado a todos los españoles un "feliz Día de la Constitución" en redes sociales y mientras el Gobierno pide cumplirla para avanzar en igualdad, el presidente del partido de la oposición señala la importancia de conocerla.

"Hoy celebramos 47 años de democracia, libertad, derechos y convivencia. Cumplir con la Constitución es el mejor camino para avanzar hacia un futuro de igualdad y justicia social, con servicios públicos fuertes que mejoren la vida de la gente", ha recalcado Sánchez en X antes de iniciarse en el Congreso el acto de conmemoración de este aniversario.

Feijóo, en la misma red social, ha recalcado que defender la Constitución española "es también conocerla" y mientras coincidía en desear una feliz celebración, ha propuesto que en los colegios se enseñe una asignatura para enseñar sus valores y principios, "sin ideologías".

A través de un vídeo, el PP recuerda que los españoles son iguales ante la ley, que España se constituye como un Estado social y democrático y de Derecho y que la Constitución reconoce la libertad de enseñanza.

En este sentido, Feijóo señala que un Gobierno popular establecerá una asignatura sobre la Carta Magna, para enseñar sus valores y principios con el fin de garantizar que los españoles vivan "en libertad, en moderación y en igualdad independientemente del territorio o de sus creencias".EFE