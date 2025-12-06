Espana agencias

Sánchez y Feijóo celebran el Día de la Constitución y piden cumplirla y conocerla

Guardar

Madrid, 6 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han deseado a todos los españoles un "feliz Día de la Constitución" en redes sociales y mientras el Gobierno pide cumplirla para avanzar en igualdad, el presidente del partido de la oposición señala la importancia de conocerla.

"Hoy celebramos 47 años de democracia, libertad, derechos y convivencia. Cumplir con la Constitución es el mejor camino para avanzar hacia un futuro de igualdad y justicia social, con servicios públicos fuertes que mejoren la vida de la gente", ha recalcado Sánchez en X antes de iniciarse en el Congreso el acto de conmemoración de este aniversario.

Feijóo, en la misma red social, ha recalcado que defender la Constitución española "es también conocerla" y mientras coincidía en desear una feliz celebración, ha propuesto que en los colegios se enseñe una asignatura para enseñar sus valores y principios, "sin ideologías".

A través de un vídeo, el PP recuerda que los españoles son iguales ante la ley, que España se constituye como un Estado social y democrático y de Derecho y que la Constitución reconoce la libertad de enseñanza.

En este sentido, Feijóo señala que un Gobierno popular establecerá una asignatura sobre la Carta Magna, para enseñar sus valores y principios con el fin de garantizar que los españoles vivan "en libertad, en moderación y en igualdad independientemente del territorio o de sus creencias".EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los últimos gestos de Sánchez allanan el camino para una "desescalada" con JxCat

Infobae

Prisión para el detenido por matar a golpes a su compañero de piso en València

Infobae

Carlos Soria: Mi gran reto es alargar la vida todo lo posible y seguir escalando montañas

Infobae

Sánchez insta a cumplir la Constitución: "Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social"

Sánchez insta a cumplir la

La edad de jubilación sube a 66 años y 10 meses en 2026, último año de transición a los 67

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Constitución celebra 47 años

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

De mayorías absolutas a pactos rotos: cuatro décadas de gobiernos autonómicos que explican unas elecciones decisivas en Extremadura

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

El PSOE quiere que Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META declaren en el Congreso ante el posible espionaje de millones de usuarios Android

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

DEPORTES

Miami, Houston y Atlanta: cuánto

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”