Espana agencias

Sánchez se ve con apoyos para sacar iniciativas en el Congreso y reitera que seguirá hasta 2027

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su intención de agotar la legislatura y convocar las próximas elecciones generales en el año 2027 y considera que cuenta con apoyos para sacar algunas iniciativas en el Congreso de los Diputados.

Pese a la ruptura anunciada por Junts, que aseguró que no negociará más con el Gobierno por incumplir los acuerdos firmados en 2023, y a pesar de que sus votos son imprescindibles para sacar adelante cualquier votación, Sánchez considera que tendrá apoyo para ganar votaciones.

No obstante asegura que en este momento no hay contactos entre los socialistas y los de Carles Puigdemont y pide "paciencia", pero reitera su propósito de completar los cuatro años de legislatura para poder culminar la ejecución de los fondos europeos y consolidar la normalización en Cataluña.

Sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), vuelve a asegurar que lo presentarán, tal como se comprometió, aunque los pierda, y seguirá buscando apoyos para aprobarlos.

Respecto al resto de socios de investidura, Sánchez considera que hay una amplia mayoría de grupos que quieren agotar la legislatura al igual que él.

SATISFECHO CON TODOS SUS MINISTROS

Por otro lado, ante los previsibles cambios de ministros en su Gobierno ante las sucesivas elecciones autonómicas, Sánchez asegura que está satisfecho con el trabajo realizado por todos sus ministros y solo acometerá cambios puntuales en el momento oportuno.

El presidente se verá obligado a sustituir a media docena de ministros que también son candidatos autonómicos del PSOE. En 2026 saldrá del Gobierno la vicepresidenta primera María Jesús Montero por los comicios en Andalucía y previsiblemente Pilar Alegría ante el probable adelanto electoral en Aragón.

En la misma situación están Diana Morant en la Comunidad Valenciana, Óscar López en Madrid y Ángel Víctor Torres en Canarias, aunque pueden continuar en el Gobierno hasta 2027 si no hay anticipo en estas regiones.

Dos años y medio después de las elecciones generales del 23J, Pedro Sánchez hace un balance de una legislatura muy complicada en la que sin embargo ha ganado todas las batallas importantes, defiende, y ha conseguido lograr avances y aportar estabilidad al país.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La 'número 2' de Interior exige "contundencia" al PSOE en el 'caso Salazar' y "reparación" a las víctimas

Aina Calvo instó a los socialistas a responder con firmeza ante las denuncias contra Francisco Salazar, reclamando acciones claras y reconocimiento a las afectadas, y resaltó la importancia de que las mujeres del partido participen activamente y sean escuchadas

La 'número 2' de Interior

Sánchez pide paciencia con Junts y el PP niega conversaciones para una moción de censura

Infobae

Feijóo deja en manos de Mazón su decisión de renunciar al acta de diputado

Infobae

Sumar se desmarca del acuerdo a la Ley de Multirreincidencia aunque cree puede servir como gesto para atraer a Junts

Sumar se desmarca del acuerdo

2-1. Emery y Buendía vencen a Arteta sobre la bocina y ponen la Premier al rojo vivo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional deniega el

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España: las horas más caras y las más baratas para el 7 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

DEPORTES

Uruguay, un rival en el

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta