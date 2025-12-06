Sánchez pide paciencia con Junts y el PP niega conversaciones para una moción de censura

Madrid, 6 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado paciencia y perseverar respecto a la relación con el partido de Carles Puigdemont, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha negado de nuevo conversaciones para una moción de censura con la formación independentista.

El acto de conmemoración del aniversario de la carta magna en el Congreso ha vuelto a ser escenario del cruce de reproches entre el Gobierno y el principal partido de la oposición y ha estado marcado este año por la crisis abierta en el Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), las denuncias de acoso sexual contra el exdirigente socialista Paco Salazar y la intención de Sánchez de agotar la legislatura.

Como en años anteriores han estado ausentes en la celebración del Palacio del Congreso Vox, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG.

Sánchez ha reivindicado la protección de la salud pública que recoge la Constitución frente a "los recortes, los aumentos de la lista de espera y también las privatizaciones" del PP allá donde gobierna, en alusión a casos como el del Hospital de Torrejón.

Apoyo a las denunciantes del caso Salazar

Posteriormente, en una charla informal con los periodistas y a preguntas de estos, ha ofrecido la ayuda y el apoyo de su partido a las dos denunciantes de Salazar si deciden llevar el caso a la Fiscalía.

Sánchez ha hablado por primera vez sobre este caso, ha reconocido el "error" del PSOE por la tardanza en la comunicación con las denunciantes, pero ha negado que haya sido premeditada y que el exasesor haya sido protegido por la formación.

Sobre este asunto también ha hablado Feijóo, para quien Sánchez "sabía" lo que ocurría y "lo tapó", y ha agregado que las actuaciones denunciadas son punibles además de machistas.

En cuanto a la relación con Junts tras su ruptura con el PSOE, el presidente del Gobierno ha asegurado que no hay contactos para recomponer la relación, pese a sus últimas decisiones destinadas a cumplir los acuerdos con esta formación. Y ha vuelto, de nuevo, a dejar clara su determinación de agotar la legislatura.

También Feijoo se ha referido a este asunto para, en una charla con periodistas, arremeter contra Junts calificando a la formación independentista como el "clínex" del Gobierno, ya que -ha dicho- no solo no ha conseguido la mayoría de sus peticiones, sino que ahora están nerviosos por la ruptura con su electorado.

Ha negado que esté en conversaciones con el partido catalán para llevar a cabo una moción de censura y ha afirmado que Pedro Sánchez solo convocará elecciones cuando "no pueda evitarlas".

Más allá de Sánchez y Feijóo, las protagonistas de la mañana han sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la ministra de Sanidad, Mónica García, que se han enfrentado a cuenta de la nueva crisis de la sanidad en Madrid.

En corrillos con los periodistas, Ayuso se ha afanado en defender que, a pesar de lo ocurrido en el Hospital de Torrejón, no hay motivos de para cuestionar el sistema sanitario madrileño, lo contrario que ha argumentado la ministra.

García ha cuestionado el modelo de gestión privada de los hospitales madrileños y ha asegurado que lo ocurrido en Torrejón es solo un ejemplo pequeño de un sistema construido para hacer negocio.

Además de Ayuso, al acto en la Cámara Baja han asistido el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; y los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno; Aragón, Jorge Azcón, y Murcia, Fernando López Miras.

Ante ellos y el resto de invitados, entre los que estaban representantes de las altas instituciones del Estado, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha abogado en su discurso por adecuar la Constitución a la "diversidad" territorial de España para hacer de ella un texto del siglo XXI y por incorporar a la misma nuevos derechos y libertades. EFE

(foto) (vídeo)