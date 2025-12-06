Sánchez ofrece ayuda del PSOE a denunciantes si desean llevar el caso Salazar a Fiscalía

Madrid, 6 dic (EFE).- El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha ofrecido este sábado la ayuda y el apoyo del partido a las dos denunciantes del exasesor de Moncloa y exdirigente socialista Paco Salazar si deciden llevar el caso a la Fiscalía.

En una conversación informal con periodistas al cierre del acto de conmemoración de la Constitución, Sánchez ha hablado por primera vez sobre el supuesto caso de acoso sexual de Salazar contra dos militantes socialistas que trabajaban con él en la Moncloa y les ha ofrecido la ayuda del partido si deciden llevar sus denuncias a la justicia.

Sánchez ha reconocido el "error" del PSOE en la celeridad con la que el partido ha gestionado la comunicación con las denunciantes, pero ha negado que haya sido "premeditado" ni que Salazar haya sido protegido por la formación. EFE