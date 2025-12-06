Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero sus socios quieren agotar legislatura

Madrid, 6 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que no hay contactos con Junts para recomponer la relación pese a sus últimas decisiones destinadas a cumplir los acuerdos con esta formación, pero sí ve que hay una amplia mayoría de socios parlamentarios que quieren que se agote la legislatura.

Sánchez, en una conversación informal con periodistas con motivo de la recepción en el Congreso por el 47 aniversario de la CVonstitución, ha instado a tener paciencia respecto a la relación con el partido de Carles Puigdemont después de que esta formación siga dando por rotos los acuerdos con el PSOE pese al gesto del jefe del Gobierno de reconocer algunos incumplimientos y dar los pasos para hacer efectivos los acuerdos.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que los objetivos prioritarios de la legislatura son lograr la plena normalidad en Cataluña, ejecutar los fondos europeos y seguir dando pasos en materia de avances sociales frente a los recortes que pretenden el PP y la ultraderecha.

Al plantearle si hay agua para lanzarse a buscar la reconciliación con Junts, se ha limitado a señalar que hay legislatura y que es firme la determinación de agotarla y llegar a 2027. EFE