Sainz y Stroll, eliminados en la segunda ronda (Q2)

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams) -con el duodécimo tiempo- y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) -con el decimoquinto- quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Abu Dabi, el vigésimo cuarto y último del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Yas Marina.
El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 5.281 metros de la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos en un minuto, 22 segundos y 730 milésimas, sólo 22 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), segundo en el certamen, a doce unidades del líder, el inglés Lando Norris (McLaren), que pasó con el tercer crono, a 74 milésimas de su compatriota.
El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), pasó a la decisiva tercera ronda (Q3), que se disputará a continuación, con el cuarto tiempo: a 131 milésimas de Russell.
- Eliminados en la segunda ronda (Q2):
11.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1:23,041
12.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:23,042
13.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1:23,077
14.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
1:23,080
15.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:23,097
- Eliminados en la primera ronda (Q1):
16.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
1:23,450
17.
Alexander Albon
THA
Williams
1:23,416
18.
Niko Hülkenberg
GER
Kick Sauber
1:23,450
19.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1:23,468
20.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1:23,890
EFE
ARH