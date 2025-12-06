Sainz y Stroll, eliminados en la segunda ronda (Q2)

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams) -con el duodécimo tiempo- y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) -con el decimoquinto- quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Abu Dabi, el vigésimo cuarto y último del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Yas Marina.

El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 5.281 metros de la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos en un minuto, 22 segundos y 730 milésimas, sólo 22 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), segundo en el certamen, a doce unidades del líder, el inglés Lando Norris (McLaren), que pasó con el tercer crono, a 74 milésimas de su compatriota.

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), pasó a la decisiva tercera ronda (Q3), que se disputará a continuación, con el cuarto tiempo: a 131 milésimas de Russell.

- Eliminados en la segunda ronda (Q2):

11.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1:23,041

12.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:23,042

13.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

1:23,077

14.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

1:23,080

15.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:23,097

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

16.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

1:23,450

17.

Alexander Albon

THA

Williams

1:23,416

18.

Niko Hülkenberg

GER

Kick Sauber

1:23,450

19.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1:23,468

20.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

1:23,890

EFE

ARH