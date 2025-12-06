Sábado de transición hacia una situación anticiclónica

Madrid, 6 dic (EFE).- Este sábado será un día de transición hacia un tiempo marcado por la situación anticiclónica, aunque el noroeste peninsular quedará aún afectado por un frente que traerá precipitaciones.

El ascenso de las temperaturas máximas será notable en el Ebro y Pirineos orientales, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que espera valores elevados para la época en amplias zonas del tercio norte peninsular, con heladas débiles restringidas al Pirineo.

Ciudades como Valencia, Murcia, Málaga, Castellón y Alicante pueden superar los 22 grados de máxima y, en el norte, en Bilbao, San Sebastián, Oviedo y A Coruña se rondarán los 20.

Se esperan cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la península, con intervalos de nubes altas en áreas mediterráneas y Baleares y una tendencia a despejar en el tercio sur.

En Canarias habrá intervalos de nubes medias y altas, aunque con nubosidad baja en el norte de Tenerife y La Palma, con posibilidad de algún chubasco débil.

Predominarán los vientos moderados del oeste y suroeste en la península y Baleares, en general flojos en interiores del nordeste y sur peninsular, y con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el norte de Galicia y Cantábrico occidental; también podrán afectar a regiones de montaña de la mitad norte, zonas del bajo Ebro e interiores del Levante.

En Canarias el viento será de componente este, flojo a moderado.

- GALICIA: cielos nubosos o cubiertos con brumas y probables nieblas en zonas altas. Lluvias débiles a moderadas, sin descartar alguna precipitación intensa en la zona del Miño y sur de Rías Baixas. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas sin cambios o en ascenso. Vientos del oeste y suroeste, con intervalos fuertes en el litoral norte y rachas muy fuertes en A Mariña.

- PRINCIPADO DE ASTURIAS: cielos nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones débiles y chubascos más persistentes en el litoral y en el suroeste. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en ascenso ligero en el litoral oriental, moderado en el resto y acusado en el sureste. En la mitad occidental, vientos del oeste y suroeste, con intervalos de fuerte en el litoral y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.

- CANTABRIA: cielos nubosos o cubiertos tendiendo a intervalos nubosos y probables brumas o nieblas en cumbres del suroeste y en el sur. No se descartan lluvias débiles y chubascos, más probables en el litoral y en el suroeste. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado, que podrá ser notable en el extremo sur, y máximas sin cambios en el litoral y en ascenso en el resto. Intervalos de vientos de cierta intensidad en el litoral y en la mitad sur.

- PAÍS VASCO: nuboso o cubierto, sin descartarse lluvias débiles y chubascos dispersos que serán más probables en la mitad norte durante la primera mitad del día. Temperaturas en ascenso generalizado, localmente notable en las mínimas de la mitad sur. Vientos flojos variables, con intervalos moderados a fuertes en el litoral y en la mitad sur.

- CASTILLA Y LEÓN: nuboso, tendiendo a intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas. Probabilidad de precipitaciones débiles dispersas, sobre todo en montañas del norte y este. Temperaturas mínimas en ascenso, que podrá ser notable en zonas del tercio norte, y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del suroeste, flojo a moderado con alguna racha fuerte.

- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: nuboso con algún intervalo nuboso por la tarde, sin descartarse brumas o nieblas matinales en el Ebro y en Pirineos. Lluvias débiles dispersas que serán más intensas en el tercio norte. Temperaturas en ascenso generalizado, localmente notable en las máximas. Vientos flojos variables con algunas rachas fuertes a primeras horas.

- LA RIOJA: nubes bajas, con probabilidad de brumas y bancos de niebla y con precipitaciones débiles en la Ibérica. Temperaturas en ascenso, más acusado en las mínimas en la sierra. Viento del suroeste, flojo a moderado, con rachas fuertes en montaña.

- ARAGÓN: cielo nuboso en el Pirineo y el sistema Ibérico occidental y probables precipitaciones débiles y dispersas en el sistema Ibérico y el oeste del Pirineo a primeras horas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas en ascenso generalizado. Heladas débiles en puntos del Pirineo. Viento moderado del oeste en el sistema Ibérico.

- CATALUÑA:intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles y dispersas a primeras horas en el Valle de Arán, y en el resto se espera cielo poco nuboso con nubes altas. Probables brumas y bancos de niebla matinales en zonas de la depresión central. Mínimas en ligero ascenso y máximas en ascenso generalizado y heladas débiles en puntos del Pirineo. Viento flojo variable y aumentos ocasionales de intensidad en el tercio sur.

- EXTREMADURA: nuboso, tendiendo a intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas, con alguna precipitación débil dispersa. Temperaturas sin cambios, salvo las mínimas en el extremo norte en moderado ascenso. Viento del suroeste, flojo en general.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos o cubiertos y brumas y nieblas matinales que serán más persistentes en la Sierra. No se descartan de madrugada lloviznas dispersas y ocasionales, más probables en el Sistema Central. Temperaturas en aumento, que puede ser localmente notable de las mínimas en el suroeste. Viento flojo, variable en la Sierra y del suroeste en el resto.

- CASTILLA - LA MANCHA: cielos nubosos o cubiertos, con brumas y nieblas matinales y vespertinas, sobre todo en zonas de montaña, que serán densas, extensas y persistentes en Guadalajara y Serranía de Cuenca. Probabilidad de precipitaciones débiles durante la mañana en las zonas de montaña que se pueden extender al resto del territorio. Temperaturas en aumento. Vientos flojos a moderados de componente oeste.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo nuboso, tendiendo a poco nuboso , y temperaturas en ascenso. En Valencia y Alicante, viento moderado del oeste, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del interior la primera mitad del día; en Castellón se espera viento flojo del noroeste, con aumentos ocasionales de intensidad.

- REGIÓN DE MURCIA: intervalos de cielos nubosos, temperaturas en ascenso y vientos flojos a moderados del noroeste, que girarán a suroeste en el litoral a partir de mediodía.

- ILLES BALEARS: predominio del cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes altas, temperaturas nocturnas con pocos cambios o en descenso y diurnas en ascenso localmente notable. Viento moderado del oeste.

- ANDALUCÍA: cielos muy nubosos en la vertiente atlántica, con precipitaciones débiles ocasionales durante la primera mitad del día, tendiendo a poco nubosos por la tarde. Brumas o nieblas matinales en la vertiente atlántica. Temperaturas en ascenso, salvo máximas sin cambios en el tercio occidental. Vientos flojos variables.

- CANARIAS: intervalos de nubes medias y altas, predominando las bajas en el norte de las islas occidentales y con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales en las orientales durante la madrugada. Calima ligera. Temperaturas en ascenso en las islas montañosas, y con pocos cambios o en ligero ascenso en Lanzarote y en Fuerteventura. En la provincia occidental el viento del noreste girará a componente este en medianías y cumbres, y en le oriental será flojo de componente este. EFE