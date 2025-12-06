Sábado 6 de diciembre de 2025

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Redacción Deportes. El líder, el Barcelona, visita al Betis, y el Atlético de Madrid, cuarto, juega en Bilbao frente al Athletic Club este sábado en la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports, en un sábado en el que también se juegan los partidos Villarreal-Getafe y Alavés-Real Sociedad.

Miami (EE.UU.). El Inter Miami está a un solo paso de alcanzar la gloria con la que seguramente soñaba cuando ficharon en 2023 a Lionel Messi. Los Vancouver Whitecaps, liderados por Thomas Müller, son el único escollo que les separa del título de liga (MLS Cup), cuyo ganador se decide este sábado en el Chase Stadium de Miami.

Redacción Deportes. El UCAM Murcia, tercer clasificado, visita este sábado al San Pablo Burgos, decimoséptimo, y el Unicaja, sexto, juega en Lleida contra el Hiopos, décimo, este sábado en el inicio de la novena jornada de la Liga Endesa. También se juegan los partidos Covirán Granada-Casademont Zaragoza y Basquet Girona-Río Breogán.

Redacción Deportes. La selección española se juega este sábado en la ciudad germana de Dortmund frente a una de las anfitrionas, Alemania, ya clasificada, el pase a los cuartos de final del Mundial femenino de balonmano en el último encuentro de la fase de grupos. "Las Guerreras" necesitan ganar y que Serbia pierda con Montenegro.

Redacción Deportes. Jornada de terceros entrenamientos libres y sesión de clasificación del Gran Premio de Abu Dabi, vigésima cuarta y última prueba del Mundial de Fórmula 1 y en la que se decide el título de pilotos entre los pilotos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, y el neerlandés Max Verstappen.

Madrid. El piloto español Álex Palou ha logrado este año 2025 cumplir el sueño de todo piloto de IndyCar, ganar las prestigiosas 500 millas de Indianápolis. A ese éxito le ha sumado la conquista del campeonato por cuarta vez. Pese a ello no cree aún que sea leyenda en una disciplina en la que espera seguir muchos años, sin perder de vista otros retos como probar la NASCAR o el Dakar, tal como explica en una entrevista a EFE.

- Entrenamientos libres 3 (11.30 a 12.30) y sesión de clasificación (15.00 a 16.00) del Gran Premio de Abu Dabi, 24ª y última prueba del Mundial de F1, en el circuito Yas Marina. (FOTO)

- Empieza el Mundial de Fórmula E 2025/2026. Primera carrera: São Paulo ePrix, en el Sambódromo de Anhembi (18.05).

- Entrevista con Álex Palou, piloto español de IndyCar, en la que habla de lo que supone haber ganado las prestigiosas '500 millas de Indianápolis' y los retos que se plantea en el futuro.

- Liga Endesa. 9ª jornada (FOTO): San Pablo Burgos-UCAM Murcia (18.00), Hiopos Lleida-Unicaja (19.00), Covirán Granada-Casademont Zaragoza (20.00) y Basquet Girona-Río Breogán (21.00).

. Última hora de los partidos Joventut-Baxi Manresa, La Laguna Tenerife-Real Madrid, Barça-MoraBanc Andorra, Surne Bilbao Basket-Dreamland Gran Canaria y Baskonia-Valencia Basket.

- NBA: Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans (23.00), Washington Wizards-Atlanta Hawks (01.00), Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors y Detroit Pistons-Milwaukee Bucks (01.30), Miami Heat-Sacramento Kings y Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers (02.00) y Dallas Mavericks-Houston Rockets (02.30).

- Mundial femenino, en Alemania y Países Bajos (hasta 14). Segunda fase: España-Alemania, en Dortmund (Alemania) (18.00). (FOTO)

- Liga ASOBAL. 12ª jornada: Barcelona-REBI Cuenca (17.00), Frigoríficos Morrazo-Granollers (18.00), Villa de Aranda-Bidasoa (19.15) y Logroño-Ademar (20.30).

- Copa del Mundo. Gigante femenino en Mont-Tremblant (Canadá) (17.00 y 20.00).

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Wisla (Polonia) (14.45).

- La FIFA anuncia el calendario definitivo, con sedes y horarios (18.00)

- LaLiga EA Sports. 15ª jornada (FOTO): Villarreal-Getafe (14.00), Alavés-Real Sociedad (16.15), Betis-Barcelona (18.30) y Athletic-Atlético de Madrid (21.00).

. Previas de los partidos Elche-Girona, Valencia-Sevilla, Espanyol-Rayo y Real Madrid-Celta.

. Real Madrid. Entrenamiento en Valdebebas (11.00, primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de Xabi Alonso. (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

- LaLiga Hypermotion. 17ª jornada: Andorra-Almería (14.00), Huesca-Valladolid (16.15), Real Sociedad B-Sporting (18.30).

. Previas de los partidos Cádiz-Racing Santander, Leganés-Córdoba, Eibar-Cultural Leonesa, Deportivo-Castellón, Granada-Ceuta.

- Liga F. 13ª jornada: Atlético de Madrid-Sevilla (12.00), Deportivo Abanca-Granada (12.00), Barcelona-Costa Adeje Tenerife (15.00), Espanyol-Madrid CFF (17.00) y Real Madrid-Real Sociedad (19.00).

- Inglaterra. 15ª jornada: Aston Villa-Arsenal (13.30), Bournemouth-Chelsea, Everton-Nottingham Forest, Manchester City-Sunderland, Newcastle-Burnley y Tottenham-Brentford (FOTO) (16.00) y Leeds-Liverpool (18.30).

- Alemania. 13ª jornada: Stuttgart-Bayern Múnich, Augsburgo-Bayer Leverkusen, Colonia-St. Pauli, Heidenheim-Friburgo y Wolfsburgo-Union Berlin (15.30) y Leipzig-Eintracht Fráncfort (18.30).

- Italia. 14ª jornada: Sassuolo-Fiorentina (15.00), Inter-Como (19.00) y Verona-Atalanta (20.45).

- Francia. 15ª jornada: Nantes-Lens (17.00), Toulouse-Estrasburgo (19.00) y París Saint Germain-Rennes (FOTO) (21.05).

- Países Bajos. Heerenveen-PSV Eindhoven (16.30).

- Estados Unidos. MLS. Final: Inter Miami-Vancouver Whitecaps (20.30).

- Estados Unidos. Liga estadounidense femenina (NWSL). Final: Washington Spirit y Gotham (02.00 del domingo).

- Primera División. 13ª jornada: Movistar Inter-Valdepeñas (13.00), Noia-Barcelona (16.30), Córdoba-Xota (18.30) y Jaén-Alzira (20.00).

- Grand Slam de Tokio (y 7)

- Campeonatos de Europa en piscina de 25 metros, en Lublin (Polonia) (hasta 7). (FOTO)

- Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. A las 09.30 comienza de forma oficial, desde el Foro Itálico de Roma, el viaje por Italia de la llama olímpica. (FOTO) (VÍDEO)

- Circuito Rugby Sevens 2025/26. Segundo torneo, en Ciudad del Cabo (y 7).

- Red Eléctrica Punta Galea Challenge de Olas Grandes, en Gtxo (Vizcaya), la competición más antigua de Europa de la esa especialidad de surf que regresa tras un paréntesis de tres años. (FOTO) (VÍDEO)

