Espana agencias

Ronaldo, Totti, Stoichkov y Lalas presentarán junto a Infantino el calendario de partidos

Guardar

Washington, 6 dic (EFE).- El brasileño Ronaldo Nazario, el italiano Franceco Totti, el búlgaro Hristo Stoichkov y el estadounidense Alexi Lalas participarán este sábado, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la presentación del calendario completo de partidos del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

El acto es la continuación del sorteo celebrado el viernes en Washington, en el que se formaron los doce grupos de cuatro selecciones que participarán en la primera fase del torneo.

La FIFA anunció el pasado lunes que, por primera vez en la historia, no se conocerían los estadios y horarios de partidos de un Mundial en el sorteo, sino hasta 24 horas después, "tras un proceso de asignación de partidos que busca garantizar las mejores condiciones posibles para todos los equipos y espectadores, y, cuando sea posible, permitir que los aficionados de todo el mundo vean a sus selecciones en vivo en las diferentes zonas horarias". 

A partir de las 12:00 hora local (17:00 GMT) la FIFA dará a conocer las sedes y los horarios de los partidos 104 partidos del Mundial más grande de la historia a través de una retransmisión en vivo que se difundirá a través de las plataformas de la FIFA, incluidas FIFA.com y el canal de YouTube de la FIFA.

Gianni Infantino estará acompañado de Ronaldo, que formó parte de la plantilla que se proclamó campeona del mundo hace 31 años en Estados Unidos -aunque no disputó ni un minuto- y luego ganó como gran estrella el Mundial de 2002, de Stoichkov, cuarto clasificado con Bulgaria en USA-94 y máximo goleador del torneo junto al ruso Oleg Salenko, de Alexi Lalas, el jugador más icónico de la selección estadounidense en aquella Copa del Mundo, y de Totti, campeón del mundo en 2006.

Estos ex jugadores compartirán sus opiniones sobre las principales historias del torneo junto al presentador Andrés Cantor. La versión final del calendario, no obstante, no estará disponible en marzo, una vez que se hayan completado las seis plazas a las que se accede por la repesca internacional y los play-offs europeos.  EFE

sd/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los últimos gestos de Sánchez allanan el camino para una "desescalada" con JxCat

Infobae

Sánchez y Feijóo celebran el Día de la Constitución y piden cumplirla y conocerla

Infobae

Prisión para el detenido por matar a golpes a su compañero de piso en València

Infobae

Carlos Soria: Mi gran reto es alargar la vida todo lo posible y seguir escalando montañas

Infobae

Sánchez insta a cumplir la Constitución: "Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social"

Sánchez insta a cumplir la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Constitución celebra 47 años

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

De mayorías absolutas a pactos rotos: cuatro décadas de gobiernos autonómicos que explican unas elecciones decisivas en Extremadura

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

El PSOE quiere que Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META declaren en el Congreso ante el posible espionaje de millones de usuarios Android

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

DEPORTES

Miami, Houston y Atlanta: cuánto

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”