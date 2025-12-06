Espana agencias

Podemos asegura que el PSOE tiene un problema de "corrupción" pero también de "machismo"

Madrid, 6 dic (EFE).- El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha afirmado este sábado que el PSOE ya no tiene solamente un problema de "corrupción", sino también de "machismo", en alusión al supuesto caso de acoso sexual del exdirigente socialista y exasesor de Moncloa Paco Salazar.

En declaraciones a los medios en el acto por el día de la Constitución en el Congreso, el diputado de Podemos ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo hace tiempo en una entrevista que el feminismo "había ido demasiado lejos en nuestro país porque tenía amigos de 40 y 50 años que se sentían molestos".

"Al final, parece que los amigos han sido el señor Ábalos, el señor Koldo y el señor Salazar, y parece que el PSOE ya no tiene solamente un problema de corrupción, sino que tiene un problema de machismo", ha añadido Sánchez Serna, que ha acudido al acto en representación de Podemos al estar la líder del partido y portavoz parlamentaria, Ione Belarra, de campaña electoral en Extremadura .

En su opinión, hacen falta protocolos para que las mujeres se sientan protegidas en cada organización política, en lugar de "meter los trapos sucios debajo de una alfombra", como considera que está haciendo el PSOE.

Por otro lado, ha dicho que en el día de la Constitución no hay nada que celebrar porque, según ha denunciado, hay un "retroceso en derechos", entre los que ha mencionado el derecho a la vivienda.

"El pacto constitucional del 78 ya nació con grandes limitaciones y tenemos que decir que 47 años después la concreción de ese pacto constitucional por parte del bipartidismo resulta aún más decepcionante", ha señalado. EFE

