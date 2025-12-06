PNV: Sánchez está a tiempo de desplegar en su totalidad el Estatuto de Gernika

San Sebastián, 6 dic (EFE).- El PNV cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "a tiempo" de "desplegar en su totalidad" el Estatuto de Gernika, que considera "el mayor de los incumplimientos" hacia Euskadi por parte del Estado.

"Sánchez tiene que dar el aldabonazo necesario para su cumplimiento. Tiene una oportunidad de darle impulso, de ser el presidente que cumple finalmente con el Estatuto de Gernika. Tiene sobre la mesa los documentos que se le han hecho llegar desde el Gobierno Vasco para avanzar en su desarrollo y cumplir también con el acuerdo que suscribió con el PNV para su investidura", ha subrayado la portavoz jeltzale en el Congreso, Maribel Vaquero.

En una comparecencia en San Sebastián con motivo del Día de la Constitución, que el Partido Nacionalista Vasco no celebra, Vaquero ha insistido en que "la voluntad se demuestra con hechos" y que el presidente del Ejecutivo debe "interceder" en los diferentes ministerios de los que depende el traspaso de las competencias reclamadas y "poner todo su peso para que las transferencias sean materializadas cuanto antes".

La diputada nacionalista ha dicho que, tras 47 años, la Constitución "se demuestra casi imposible de modificar a pesar de las necesidades, incluso para su adaptación a las nuevas realidades", y "se mantiene el principal reto: la falta el reconocimiento de las naciones dentro del Estado".

"Incluso los que dicen defender la plurinacionalidad, llevan al Congreso leyes que permanentemente comprimen nuestras competencias", ha remarcado.

Ha señalado que su formación plantea, "siempre que tiene ocasión, reformas de calado como la del reconocimiento de Euskadi como nación, el derecho a decidir libremente su futuro, siendo este un ejercicio pactado con el Estado, la supresión del artículo 155 y la violabilidad de la figura del rey, vinculándola únicamente al ejercicio de sus funciones como jefe de Estado".

"La última aparición en escena del rey emérito, tanto con su libro como con sus mensajes, nos hacen reafirmarnos en esta postura", ha añadido Vaquero, que ha reiterado la "ya conocida" petición del PNV de que se elimine de las funciones de las Fuerzas Armadas "la de garantizar el ordenamiento jurídico y la integridad territorial". EFE

