Espana agencias

PNV: Sánchez está a tiempo de desplegar en su totalidad el Estatuto de Gernika

Guardar

San Sebastián, 6 dic (EFE).- El PNV cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "a tiempo" de "desplegar en su totalidad" el Estatuto de Gernika, que considera "el mayor de los incumplimientos" hacia Euskadi por parte del Estado.

"Sánchez tiene que dar el aldabonazo necesario para su cumplimiento. Tiene una oportunidad de darle impulso, de ser el presidente que cumple finalmente con el Estatuto de Gernika. Tiene sobre la mesa los documentos que se le han hecho llegar desde el Gobierno Vasco para avanzar en su desarrollo y cumplir también con el acuerdo que suscribió con el PNV para su investidura", ha subrayado la portavoz jeltzale en el Congreso, Maribel Vaquero.

En una comparecencia en San Sebastián con motivo del Día de la Constitución, que el Partido Nacionalista Vasco no celebra, Vaquero ha insistido en que "la voluntad se demuestra con hechos" y que el presidente del Ejecutivo debe "interceder" en los diferentes ministerios de los que depende el traspaso de las competencias reclamadas y "poner todo su peso para que las transferencias sean materializadas cuanto antes".

La diputada nacionalista ha dicho que, tras 47 años, la Constitución "se demuestra casi imposible de modificar a pesar de las necesidades, incluso para su adaptación a las nuevas realidades", y "se mantiene el principal reto: la falta el reconocimiento de las naciones dentro del Estado".

"Incluso los que dicen defender la plurinacionalidad, llevan al Congreso leyes que permanentemente comprimen nuestras competencias", ha remarcado.

Ha señalado que su formación plantea, "siempre que tiene ocasión, reformas de calado como la del reconocimiento de Euskadi como nación, el derecho a decidir libremente su futuro, siendo este un ejercicio pactado con el Estado, la supresión del artículo 155 y la violabilidad de la figura del rey, vinculándola únicamente al ejercicio de sus funciones como jefe de Estado".

"La última aparición en escena del rey emérito, tanto con su libro como con sus mensajes, nos hacen reafirmarnos en esta postura", ha añadido Vaquero, que ha reiterado la "ya conocida" petición del PNV de que se elimine de las funciones de las Fuerzas Armadas "la de garantizar el ordenamiento jurídico y la integridad territorial". EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El tráfico se complica en las salidas de Madrid y Barcelona en el primer día del puente

Infobae

Page reivindica el espíritu de la Constitución: el pacto, la moderación y la convivencia

Infobae

Sánchez reivindica la protección de la salud pública frente a las "privatizaciones" del PP

Infobae

Juventudes izquierda abertzale retiran "símbolos españolistas" de las calles de Euskadi

Infobae

Feijóo afirma que el PP ha "pasado página" en Valencia con la sucesión de Mazón

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El presidente de Aragón, Jorge

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

De mayorías absolutas a pactos rotos: cuatro décadas de gobiernos autonómicos que explican unas elecciones decisivas en Extremadura

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Ya harán falta dos meses más para jubilarse: el umbral sube a 66 años y 10 meses en 2026, último año de transición hacia los 67

DEPORTES

Miami, Houston y Atlanta: cuánto

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”