Pepe Martí debuta en la Fórmula E con un accidente en Sao Paulo

Redacción Deportes, 6 dic (EFE).- El piloto español Pepe Martí (Cupra Kiroutó este sábado en el Mundial de Fórmula E con un fuerte accidente, en el que resultó ileso, durante la prueba inaugural, el Sao Paulo e-Prix en el Sambódromo Anhembi de la ciudad brasileña.
Pepe Martí embistió por detrás a dos monoplazas, salió catapultado y aterrizó violentamente en asfalto con su coche destrozado y con un conato de incendio.
Causó una bandera roja que obligó a detener la carrera, en la que se impuso el británico Jake Dennis (Andretti Formula E). EFE
