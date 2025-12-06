Pepe Martí debuta en la Fórmula E con un accidente en Sao Paulo

Redacción Deportes, 6 dic (EFE).- El piloto español Pepe Martí (Cupra Kiroutó este sábado en el Mundial de Fórmula E con un fuerte accidente, en el que resultó ileso, durante la prueba inaugural, el Sao Paulo e-Prix en el Sambódromo Anhembi de la ciudad brasileña.

Pepe Martí embistió por detrás a dos monoplazas, salió catapultado y aterrizó violentamente en asfalto con su coche destrozado y con un conato de incendio.

Causó una bandera roja que obligó a detener la carrera, en la que se impuso el británico Jake Dennis (Andretti Formula E). EFE