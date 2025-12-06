Pacheta dice que el Ceuta es “un equipo peligroso y con mucha movilidad”

Granada, 6 dic (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, dijo este sábado que el Ceuta, que visita este domingo el Nuevo Los Cármenes, es “un equipo peligroso y con mucha movilidad” aunque ve a los suyos “preparados para competir”.

Pacheta destacó en rueda de prensa que los jugadores menos habituales que actuaron el jueves en la Copa del Rey (con victoria por 0-1 en Tenerife) mostraron “sensaciones estupendas”.

“Todos los jugadores están preparados para competir, aunque ahora hay que buscar más y mejores opciones con balón, estar más fluidos y mejorar los detalles para ser cada vez más peligrosos”, aseveró el técnico, quien pidió “tener más porterías a cero y marcar más goles”, aunque dejó claro que su única preocupación en estos momentos es “el partido ante el Ceuta”.

Del cuadro caballa apuntó que es “un equipo peligroso y con mucha movilidad que te puede sorprender”, y resaltó que su técnico, José Juan Romero, lleva “muchos años con ellos” y que “es muy bonito verle jugar”.

“El Ceuta tiene un sistema defensivo muy interesante y crea muchas ocasiones”, por lo que “no es casualidad que tenga los puntos que tiene en la clasificación”, añadió.

“Tenemos que estar muy atentos en todo momento, seguir en la dinámica en que estamos y aislarnos de todo lo demás que no sea el partido”, sentenció Pacheta.

El técnico pretende “sacar el máximo de todos los jugadores”, y confesó que es “un fracaso” si no lo consigue, pero incidió en que “todo es mejor si el banquillo suma”. EFE

