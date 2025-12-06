Espana agencias

Orriols quiere prohibir por estatutos que Aliança se presente a las elecciones generales

Guardar

Barcelona, 6 dic (EFE).- La líder del partido independentista de extrema derecha Aliança Catalana, Sílvia Orriols, quiere cambiar los estatutos del partido para prohibir explícitamente que la formación se presente a las elecciones generales.

Así lo ha explicado en declaraciones emitidas este sábado en Ràdio 4, en las que ha argumentado que el veto a concurrir a las elecciones generales se debe a que "no somos españoles. Del mismo modo que no concurrimos a las elecciones francesas, alemanas o italianas, no tenemos por qué concurrir a las elecciones españolas".

Orriols ha indicado que "fue un error" no incluir desde la fundación del partido esta prohibición y ha señalado que "tan pronto como sea posible" celebrarán un congreso para aprobar esta modificación de los estatutos.

"No hace mucho que hicimos el último congreso nacional. Tendremos que esperar unos meses, pero es uno de puntos que ya tenemos previstos", ha indicado.

Sobre las próximas elecciones municipales, ha asegurado que están "en conversaciones" con "un barcelonés que puede hacer mella en el área metropolitana" y ha indicado que el día de Sant Jordi (23 de abril) del año que viene empezarán a anunciar las principales candidaturas.

Orriols ha señalado que no concurrirán en todas las grandes ciudades: "Nos centraremos en las zonas donde creemos que tenemos más potencial y posibilidades".

Por otro lado, ha instado a Junts a "acabar con el cordón sanitario absurdo" hacia su formación, a la vez que ha considerado que el partido de Carles Puigdemont está "en descomposición" y "profundamente fragmentado".

En cuanto al sistema de pensiones, ha defendido que es "una estafa piramidal" e "inviable" y ha abogado por que el Estado deje de "arrebatar de las nóminas una cantidad excesiva" y que cada ciudadano pueda "ahorrar e invertir" con sus salarios y que cuando llegue la jubilación se otorgue "una compensación mínima". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La 'número 2' de Interior exige "contundencia" al PSOE en el 'caso Salazar' y "reparación" a las víctimas

Aina Calvo instó a los socialistas a responder con firmeza ante las denuncias contra Francisco Salazar, reclamando acciones claras y reconocimiento a las afectadas, y resaltó la importancia de que las mujeres del partido participen activamente y sean escuchadas

La 'número 2' de Interior

Sánchez pide paciencia con Junts y el PP niega conversaciones para una moción de censura

Infobae

Sánchez se ve con apoyos para sacar iniciativas en el Congreso y reitera que seguirá hasta 2027

Sánchez se ve con apoyos

Feijóo deja en manos de Mazón su decisión de renunciar al acta de diputado

Infobae

Sumar se desmarca del acuerdo a la Ley de Multirreincidencia aunque cree puede servir como gesto para atraer a Junts

Sumar se desmarca del acuerdo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional deniega el

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España: las horas más caras y las más baratas para el 7 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

DEPORTES

Uruguay, un rival en el

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta