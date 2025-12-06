Orriols quiere prohibir por estatutos que Aliança se presente a las elecciones generales

Barcelona, 6 dic (EFE).- La líder del partido independentista de extrema derecha Aliança Catalana, Sílvia Orriols, quiere cambiar los estatutos del partido para prohibir explícitamente que la formación se presente a las elecciones generales.

Así lo ha explicado en declaraciones emitidas este sábado en Ràdio 4, en las que ha argumentado que el veto a concurrir a las elecciones generales se debe a que "no somos españoles. Del mismo modo que no concurrimos a las elecciones francesas, alemanas o italianas, no tenemos por qué concurrir a las elecciones españolas".

Orriols ha indicado que "fue un error" no incluir desde la fundación del partido esta prohibición y ha señalado que "tan pronto como sea posible" celebrarán un congreso para aprobar esta modificación de los estatutos.

"No hace mucho que hicimos el último congreso nacional. Tendremos que esperar unos meses, pero es uno de puntos que ya tenemos previstos", ha indicado.

Sobre las próximas elecciones municipales, ha asegurado que están "en conversaciones" con "un barcelonés que puede hacer mella en el área metropolitana" y ha indicado que el día de Sant Jordi (23 de abril) del año que viene empezarán a anunciar las principales candidaturas.

Orriols ha señalado que no concurrirán en todas las grandes ciudades: "Nos centraremos en las zonas donde creemos que tenemos más potencial y posibilidades".

Por otro lado, ha instado a Junts a "acabar con el cordón sanitario absurdo" hacia su formación, a la vez que ha considerado que el partido de Carles Puigdemont está "en descomposición" y "profundamente fragmentado".

En cuanto al sistema de pensiones, ha defendido que es "una estafa piramidal" e "inviable" y ha abogado por que el Estado deje de "arrebatar de las nóminas una cantidad excesiva" y que cada ciudadano pueda "ahorrar e invertir" con sus salarios y que cuando llegue la jubilación se otorgue "una compensación mínima". EFE