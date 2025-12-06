Muere el histórico entrenador y jugador del Real Zaragoza Manolo Villanova

Zaragoza, 6 dic (EFE).- El histórico guardameta y entrenador del Real Zaragoza Manolo Villanova (Zaragoza, 1942), una figura clave para el club y el fútbol aragonés, ha muerto este sábado a los 83 años.

Manuel Villanova Rebollar militó en la entidad blanquilla tanto como futbolista y entrenador como en la labor formativa desarrollada en la Ciudad Deportiva y en los despachos del club, actividad que deja mucha huella en el fútbol aragonés.

En un comunicado, el Real Zaragoza ha transmitido sus más profundas condolencias por el fallecimiento y ha expresado su más sentido pésame a familiares y allegados.

Villanova inició su trayectoria deportiva en el Logroñés y el Deportivo Aragón, antes de recalar en el Nàstic de Tarragona, el Mallorca y el Real Betis.

Desde la capital sevillana fichó por el Real Zaragoza, camiseta que defendió entre 1971 y 1975, para comenzar a partir de ese año su labor como técnico.

Destacó por su trabajo en el área formativa del club vinculado a la Ciudad Deportiva y al Deportivo Aragón, desarrollando a su vez el cargo de segundo entrenador y dirigiendo al primer equipo cuando fue necesario.

A lo largo de su dilatada carrera, tomó las riendas de planteles como el Salamanca, el Mallorca, el Hércules o el Recreativo de Huelva y, en el ámbito del fútbol aragonés, dejó su impronta en la Sociedad Deportiva Huesca y dirigió también al Sariñena.

En el caso del club blanquillo, estuvo al frente del primer equipo en tres ocasiones, entre 1979 y 1981, en la temporada 1987-1988 y, por último, en la 2007-2008.

Su trayectoria en el seno del Zaragoza se completó con el trabajo desarrollado en la dirección deportiva, desde donde fue partícipe de la confección de varios equipos zaragocistas a lo largo de los años.

A inicios de esta temporada, los aficionados tuvieron la oportunidad de devolverle una pequeña parte de todo lo que dio coincidiendo con el duelo ante el FC Andorra.

La entidad le otorgó entonces en manos de su familia la Insignia de Oro, el máximo reconocimiento del club, con un homenaje que gozó del aplauso unánime de la grada.

“Hoy, el Real Zaragoza despide a un referente, a un maestro y a un zaragocista ejemplar”, ha destacado el equipo aragonés.

“Su trabajo incansable en la formación, su caballerosidad en la victoria y en la derrota, y su amor incondicional por estos colores quedan grabados a fuego en la memoria de la afición. Descansa en paz, Manolo. Tu legado es eterno”, ha concluido el club. EFE

31003897