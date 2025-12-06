Espana agencias

Moreno apela al espíritu de la Transición ante la actual "polarización política"

Guardar

Madrid, 6 dic (FE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado este sábado, Día de la Constitución, a recuperar el "espíritu de la Transición" para defender la carta magna ante el clima actual de "polarización política".

En declaraciones a Canal Sur Televisión, antes de participar en Madrid en los actos por el aniversario de la Constitución, Moreno ha recordado que se trata de la "norma esencial" de los españoles que "ha garantizado casi 50 años de convivencia pacífica y de progreso y bienestar", un regla que todos deben "cumplir".

"Sin la Constitución estaríamos en la anarquía, por tanto tener orden, tener reglas para poder funcionar en convivencia es lo que nos garantiza nuestra Constitución, aprobada por millones de españoles en 1978", ha afirmado el presidente andaluz.

Ha añadido que España vive un momento de "polarización política" que ha calificado de "terrible para la situación social y política" del país debida, a su juicio, a la decisión "por un lado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otros grupos políticos de llevar la política a una división, al enfrentamiento y a una subida de tono que en nada favorece la convivencia y el progreso".

Por ello, Moreno ha pedido recuperar "ese ambiente que había en la etapa de la Transición" cuando "personas que pensaban de manera distinta se respetaron, se sentaron en una mesa y se pusieron de acuerdo".

Por otra parte, ha reconocido que la Constitución es "susceptible" de ser mejorada, aunque ha precisado que cualquier reforma hay que hacerla "desde un prisma mayoritario de consenso, cosa que ahora mismo no se produce".

Finalmente, ha señalado que "habría quizás algunas cosas que reformar" en la carta magna, principalmente en lo relativo "al modelo de gobierno" ya que, a su juicio, España "no puede depender de partidos que solo representan a un territorio y no al conjunto de España", ha concluido. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero sus socios quieren agotar legislatura

Infobae

Sánchez ofrece ayuda del PSOE a denunciantes si desean llevar el caso Salazar a Fiscalía

Infobae

España celebra el acuerdo de paz entre RDC y Ruanda y pide una implementación constructiva

Infobae

Las víctimas de la dana no se reunirán con Pérez Llorca mientras no exija el acta a Mazón

Infobae

Un irregular Baxi Manresa pone a prueba el excelente estado de forma del Joventut

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez advierte a Trump: Europa

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

ECONOMÍA

Tarifa de la luz en

Tarifa de la luz en España este 7 de diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Uruguay, un rival en el

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta