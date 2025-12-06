Moreno apela al espíritu de la Transición ante la actual "polarización política"

Madrid, 6 dic (FE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado este sábado, Día de la Constitución, a recuperar el "espíritu de la Transición" para defender la carta magna ante el clima actual de "polarización política".

En declaraciones a Canal Sur Televisión, antes de participar en Madrid en los actos por el aniversario de la Constitución, Moreno ha recordado que se trata de la "norma esencial" de los españoles que "ha garantizado casi 50 años de convivencia pacífica y de progreso y bienestar", un regla que todos deben "cumplir".

"Sin la Constitución estaríamos en la anarquía, por tanto tener orden, tener reglas para poder funcionar en convivencia es lo que nos garantiza nuestra Constitución, aprobada por millones de españoles en 1978", ha afirmado el presidente andaluz.

Ha añadido que España vive un momento de "polarización política" que ha calificado de "terrible para la situación social y política" del país debida, a su juicio, a la decisión "por un lado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otros grupos políticos de llevar la política a una división, al enfrentamiento y a una subida de tono que en nada favorece la convivencia y el progreso".

Por ello, Moreno ha pedido recuperar "ese ambiente que había en la etapa de la Transición" cuando "personas que pensaban de manera distinta se respetaron, se sentaron en una mesa y se pusieron de acuerdo".

Por otra parte, ha reconocido que la Constitución es "susceptible" de ser mejorada, aunque ha precisado que cualquier reforma hay que hacerla "desde un prisma mayoritario de consenso, cosa que ahora mismo no se produce".

Finalmente, ha señalado que "habría quizás algunas cosas que reformar" en la carta magna, principalmente en lo relativo "al modelo de gobierno" ya que, a su juicio, España "no puede depender de partidos que solo representan a un territorio y no al conjunto de España", ha concluido. EFE