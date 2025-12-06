Espana agencias

Miren Arzalluz, directora del Guggenheim Bilbao: Estaremos siempre agradecidos a Gehry

Bilbao, 6 dic (EFE).- La directora del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, ha tenido palabras de agradecimiento para el arquitecto Frank Gehry, fallecido este viernes a los 96 años, por "el magnífico y audaz edificio que ideó" para la capital vizcaína.

El arquitecto canadiense, aunque afincado en EE. UU., diseñó el Museo Guggenheim Bilbao, considerado un icono de la arquitectura moderna y un ejemplo de transformación urbana, y consiguió con este edificio, inaugurado en 1997, cambiar la ciudad y proyectarla al mundo.

Tras su muerte, la actual directora del Museo, Miren Arzalluz, ha señalado que el de ayer fue "un día triste para el mundo del arte y la arquitectura por el fallecimiento de uno de sus maestros y un miembro muy querido de la familia Guggenheim".

"Estaremos siempre profundamente agradecidos a Frank Gehry por el magnífico y audaz edificio que ideó para Bilbao", ha añadido en declaraciones facilitadas por el área de comunicación del museo.

Arzalluz ha afirmado que el espíritu y el legado de Frank Gehry "quedarán para siempre ligados a nuestra ciudad".

También desde el Museo de Bellas Artes de Bilbao, han tenido palabras de reconocimiento para el arquitecto del Museo Guggenheim Bilbao.

Según han indicado en un mensaje en redes sociales, "lamentamos el fallecimiento de Ghery, uno de los grandes arquitectos de nuestro tiempo. Para siempre en el corazón de Bilbao". EFE

