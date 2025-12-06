Espana agencias

Messi no jugará en Miami; Haaland y Mbappe se citan en Boston

Madrid, 6 dic (EFE).- Leo Messi no jugará con Argentina en Miami, ante la afición que le sigue y admira desde el pasado junio del 2023, después de que la configuración del calendario establecido este sábado mandaran a la campeona del mundo a disputar sus partidos de la fase de grupos a Kansas y Dallas, mientras el esperado cara a cara entre Kylian Mbappe y Erling Haaland, Francia y Noruega, ha quedado instalado en Boston, a las 21.00 hora europea.

Las selecciones de Argentina y Francia iniciarán su recorrido en el Mundial el mismo día, en diferentes grupos, ante Argelia y Senegal, respectivamente, el 16 de junio y ambas se quedarán en Estados Unidos a lo largo de la primera fase, mientras España iniciará su recorrido ante Cabo Verde, en Atlanta (Estados Unidos).

El vigente campeón, el cuadro argentino, arrancará la defensa del título en Kansas, frente Argelia. Seis días más tarde se medirá a Austria en Dallas, el mismo lugar donde completará la fase de grupos, contra Jordania, el 27 de junio.

Francia, por su parte, debutará contra Senegal en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Nueva York y después jugará ante un rival de la repesca, en la segunda jornada, en Filadelfia.

El duelo entre Erling Haaland y Kylian Mbappe ha quedado emplazado al 26 de junio, en el Gillette Stadium de Boston, en la última fecha del Grupo I. Será a buena hora. A las 15.00 hora local, a las 21.00 hora europea.

México jugará dos partidos en Ciudad de México y otro en Guadalajara. El partido inaugural contra Sudáfrica, será a las 21.00 hora CET, en el Estadio Azteca.

En un acto presidido por el mandatario de la FIFA Gianni Infantino y que contó con la contribución de Ronaldo Nazario, Francesco Totti, Hristo Stoichkov y Alexis Lalas se dieron a conocer las fechas definitivas, las sedes y los horarios de los 72 encuentros de la fase de grupos, de los cuarenta y ocho equipos nacionales que el viernes fueron repartidos en doce grupos de cuatro.

Brasil jugará en Nueva Jersey ante Marruecos, en Filadelfia contra Haití y contra Escocia en Miami. El estreno del combinado de Carlo Ancelotti será a las 00.00 hora española en el estadio MetLife. El segundo, contra Haití, en el Lincoln Financial Field a las 03.00 horas y contra Escocia, igualmente, a las 00.00 hora CET.

Estados Unidos se enfrentará a Paraguay el 12 de junio, en Los Ángeles. El conjunto sudamericano, además, se enfrentará a un equipo de la repesca -Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo-, en San Francisco el 19 de junio, y con Australia, en la última jornada, el 25 de junio. También en San Francisco. Mientras, Estados Unidos lo hará en Los Ángeles y Seattle.

Leo Messi no jugará en Miami. A pesar de que Argentina instalará su campamento base en su lugar de residencia habitual en los últimos años, tendrá que viajar hacia Kansas y Dallas para jugar los partidos. Permanecerá en Estados Unidos, en cualquier caso; no irá ni a México ni a Canadá. La campeona del mundo jugará frente Argelia en el GEHA Field de Kansas, a las 03.00 igual que en su tercer compromiso, en Dallas contra Jordania.

Entre ambas está Austria para la selección Argentina. Será a las 13.00 horas locales.

Francia, por su parte, irrumpe en el Mundial, como subcampeona, el martes 16 de junio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a las 15.00 hora local (21.00 CET) y seis días más tarde con el rival que salga de la repesca en Filadelfia. Cierra su presencia ante Noruega, con Haaland y probablemente el primer puesto del Grupo en juego, en Boston.

Portugal, con Cristiano Ronaldo, disputará dos de sus partidos en Houston, con un rival de la repesca y frente Uzbekistán y otro en Miami, ante Colombia. Inglaterra tampoco saldrá de Estados Unidos, en Dallas, contra Luka Modric y Croacia, Boston frente Ghana y Nueva York ante Panamá y Bélgica tiene como sedes a Seattle para jugar contra Egipto, Los Ángeles en el duelo ante Irán, de Estados Unidos, y Vancouver de Canadá contra Nueva Zelanda.

Países Bajos también se queda en Estados Unidos: Dallas contra Japón, Houston donde espera a un cuadro de la repesca y Kansas para Túnez. Alemania tiene que jugar un encuentro en Toronto, frente a Costa de Marfil. Los otros dos, en Filadelfia, contra Curazao y Nueva York ante Ecuador.

La selección española iniciará su recorrido en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, en Atlanta (Estados Unidos), el mismo escenario donde se enfrentará ante Arabia Saudí, mientras que cerrará la fase del Grupo H en Guadalajara, México, ante Uruguay.

El conjunto de Luis de la Fuente arrancará el 15 de junio, a las 12.00 hora local (18.00 hora CET) contra Cabo Verde y seis días más tarde, el 21 de junio, frente Arabia Saudí a la misma hora. En la última jornada, se enfrentará el 26 a Uruguay en Guadalajara a las 20.00 hora local (03.00 CET), según ha anunciado la FIFA este sábado. EFE

