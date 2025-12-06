Espana agencias

Marcelino: “Es imposible que podamos mantener este ritmo”

Vila-real (Castellón), 6 dic (EFE).- El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este sábado, tras el triunfo ante el Getafe (2-0), que es “imposible” que su equipo pueda mantener el actual ritmo de puntos y pelear hasta el final por el título de Liga.

“Las segunda vueltas son más difíciles que las primeras. Estamos acusando muchos esfuerzos que se van acumulando en las piernas y la mente. Madrid y Barcelona ganan con menos gasto”, dijo el asturiano, que se mostró convencido de que al final del campeonato “cada uno queda donde debe”.

“Hay dos equipos y luego un tercero que están a mucha distancia. Quedar cuarto tiene mérito porque es el campeón de los 17 restantes. A ver si nosotros lo somos”, argumentó el entrenador.

En relación al partido, Marcelino indicó que su equipo sabía que le esperaba un partido “complicado” ante un rival que “concede pocas ocasiones”.

“Debíamos de tener paciencia y mantener el plan de juego. Hemos dominado bien la segunda jugada y sido solventes en los despejes”, valoró el entrenador, que admitió que el primer gol del Villarreal llegó “en el mejor momento”.

“Luego, que se hayan quedado con diez, también ha tenido su trascendencia. A partir de ahí todo salió de cara y supimos rentabilizarlo”, explicó Marcelino, que desveló que Dani Parejo fue sustituido por una molestia en el abductor.

El asturiano se alegró del tanto anotado por el georgiano Georges Mikautadze tras más de dos meses de sequía, si bien precisó que era el propio jugador el que necesitaba más el gol que el equipo.

El técnico valoró de forma positiva el debut de Carlos Maciá, de apenas 17 años, al que ve parecido a Rodri, jugador del Manchester City, y al que deseó los mismos éxitos en su carrera que ha logrado el internacional español.

El entrenador aseguró que su equipo llega en un buen momento al decisivo partido de Liga de Campeones ante el Copenhague.

“Sólo pensamos en ganar porque lo necesitamos, pero sobre todo porque los jugadores se lo merecen. Han estado cerca en otros partidos, pero siempre les ha venido todo en contra”, lamentó Marcelino, que también deseó para la próxima ronda de la Copa jugar en un estadio en el que no se ponga en riesgo la integridad de los jugadores. EFE

