Luis García: "No nos engaña la posición del Mirandés; hay que tener las orejas tiesas"

Las Palmas de Gran Canaria, 6 dic (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, recela de la condición de penúltimo clasificado en La Liga Hypermotion del CD Mirandés, rival el próximo lunes en el Estadio de Gran Canaria, y asegura que será un partido "muy difícil" que deberán afrontar con la "máxima tensión".

El preparador asturiano ha resaltado en conferencia de prensa que el conjunto de Miranda de Ebro atesora "juventud" en su plantilla, que es "competitivo" y "peligroso a balón parado", y a pesar del reciente cambio de entrenador, con la llegada del sevillano Jesús Galván, no ha modificado demasiado su forma de encarar los encuentros.

El técnico del equipo amarillo está convencido de que sus jugadores no van a relajarse, "porque no nos engaña la posición del Mirandés", y pide que todo el mundo esté "con las orejas tiesas" para este choque de la decimoséptima jornada del campeonato.

Luis García ha revelado que Kirian Rodríguez ya está totalmente recuperado del proceso vírico que le obligó a regresar a Gran Canaria tras haberse desplazado el pasado fin de semana a Castellón, donde su equipo encajó la primera derrota como visitante esta temporada (1-0).

A juicio del entrenador ovetense, ese resultado negativo debe servir "para valorar lo hecho anteriormente", y espera que su equipo "vuelva a la senda de la victoria" el lunes en el recinto de Siete Palmas.

Por otra parte, con respecto al plazo de fichajes que se abrirá el próximo mes de enero, no ha querido revelar en qué posiciones podría reforzarse la UD Las Palmas, ni tampoco los futbolistas que, dado su escaso protagonismo en el equipo, podrían abandonar la disciplina amarilla. EFE

