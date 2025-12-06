Las carreteras recuperan la normalidad después de una mañana de tráfico muy intenso

Madrid, 6 dic (EFE).- La circulación se ha normalizado en todas las carreteras del país después de una mañana de tráfico muy intenso, principalmente en las salidas y entradas a grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Granada, Málaga o Sevilla coincidiendo con el primer día festivo del puente de la Constitución.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que se registra un tráfico bastante fluido y cómodo, sin incidentes que afecten a la circulación.

No obstante, seis carreteras continúan afectadas por la nieve, todas ellas de la red secundaria, por lo que desde Tráfico se pide precaución a los conductores.

En Navarra hay dos carreteras cortadas, la NA-2011, en Pikatua, y la NA-2012, en Muskilda-Irati, en ambos sentidos en las dos; en otra vía, la NA-137, es obligatorio el uso de cadenas, está restringida la velocidad a 30 km/h y prohibida la circulación de autobuses y vehículos pesados.

También está cerrado al tráfico un puerto de montaña en la A-4025, en Sierra Nevada (Granada), y en Salamanca, la DSA-191, tiene un tramo cortado y en otro está prohibido adelantar a los camiones.

Con motivo del puente, la DGT puso en marcha este viernes, a las 15:00 horas, el dispositivo especial de tráfico que estará activo hasta la medianoche del lunes 8 de diciembre, periodo en el que se prevén 5,7 millones de viajes por carretera. EFE