Espana agencias

La edad de jubilación sube a 66 años y 10 meses en 2026, último año de transición a los 67

Guardar

Madrid, 6 dic (EFECOM).- La edad legal para la jubilación ordinaria subirá dos meses en 2026, hasta los 66 años y diez meses cumplidos, en el que será el último paso del periodo de transición iniciado en 2013 para alcanzar los 67 en un año en el que además se iniciará el nuevo sistema para el cómputo de la pensión.

Durante todo 2026 esta será la edad para poder retirarse del mercado laboral con el cien por cien de la pensión, aunque la jubilación sin penalización se mantiene en los 65 años para quienes tengan 38 años y 3 meses cotizados a la Seguridad Social.

Desde 2013 y hasta 2027 la edad ordinaria de jubilación ha ido subiendo progresivamente desde los 65 a los 67 años, conforme a lo establecido en la reforma de las pensiones acordada en 2011 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con patronal y sindicatos.

Además de esto, el próximo año será el primero que comience a desplegarse el "régimen dual" para el periodo de cómputo sobre el que se calcula la pensión, introducido en la reforma de pensiones del ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

Este cambio permitirá, al final del periodo en 2037, elegir entre dos opciones para calcular la pensión: o los 29 últimos años de carrera, descartando los 24 peores meses (2 años) o el periodo de cómputo actual (25 últimos años).

La implantación del nuevo sistema se hace de forma progresiva durante 12 años empezando por este 2026, cuando se podrá calcular con los últimos 304 meses cotizados (25,33 años), de los que podrán descartarse dos meses, o seguir optando por los 25 años vigentes.

El 2026 se estrena también con una nueva subida de la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que pasa del 0,8 % al 0,9 %, de los que el 0,75 corresponderá a la empresa y el 0,15 al trabajador.

Esta sobrecotización busca elevar ingresos para hacer frente al mayor gasto que implicarán las jubilaciones de la generación del 'baby boom'. El objetivo es llegar al 1,2 % en 2029 para mantenerse así hasta 2050.

En cuanto a la "cuota de solidaridad", otra sobrecotización para los salarios más elevados que entró por primera vez en vigor en 2025, implicará abonar un recargo de entre 1,15 % y 1,46 %.

Este porcentaje también irá incrementándose progresivamente hasta 2045.

Por otro lado, la base máxima sube el próximo año un 3,9 % (inflación más 1,2 puntos), lo que la dejará en unos 4.922 euros mensuales.

Las pensiones mínimas y las no contributivas volverán a revalorizarse por encima de la subida media de la inflación, ya que la Seguridad Social tiene que aplicar un incremento adicional para seguir reduciendo la brecha entre estas prestaciones y el umbral de pobreza.

Según recogió la última reforma, estas pensiones, que cobran unos 2,5 millones de personas, tendrán que subir más de lo que lo harán el resto en 2026, ese 2,7 % fijado por la evolución media de la inflación.

El objetivo en el caso de las pensiones mínimas es converger con el 60 % de la renta mediana de un hogar con dos adultos en 2027, mientras que las pensiones no contributivas deben alcanzar en ese año el 75 % del umbral de la pobreza estimado para un hogar unipersonal.

A su vez, la reforma estableció que desde 2025 la cuantía máxima de la pensión inicial contributiva se actualizará cada año de acuerdo con la inflación con un incremento adicional de 0,115 porcentuales acumulativos cada año hasta 2050.

Si la máxima de 2025 era de 3.267 euros mensuales, ese incremento adicional a la inflación la situará previsiblemente en unos 3.361 euros. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Tribunal de los Pueblos documenta la "complicidad" de España con el genocidio en Palestina

Infobae

El talento internacional se sienta al piano en el certamen de Campillos (Málaga)

Infobae

Felipe VI celebra el 47 aniversario de la Constitución y recuerda sus primeros artículos

Infobae

España busca el consuelo del tercer puesto en Filipinas ante Argentina

Infobae

El Congreso debatirá la regulación de las hipotecas que no explicitan el pago de intereses

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La mitad de los que

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

De mayorías absolutas a pactos rotos: cuatro décadas de gobiernos autonómicos que explican unas elecciones decisivas en Extremadura

El PSOE quiere que Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META declaren en el Congreso ante el posible espionaje de millones de usuarios Android

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

DEPORTES

Miami, Houston y Atlanta: cuánto

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”