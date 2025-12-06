La asociación Jucil reclama más medios tras otra agresión a agentes en Campo de Gibraltar

Algeciras (Cádiz), 6 dic (EFE).- La asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha vuelto a reclamar este sábado más medios para los agentes destinados en el Campo de Gibraltar, después de que ayer se produjera una nueva agresión por parte del conductor de un vehículo que estaba alijando tabaco en el río Palmones, en Los Barrios (Cádiz).

En un comunicado, el colectivo ha lamentado los hechos, en los que el conductor del vehículo, que fue finalmente detenido, intentó embestir primero a un agente a pie y después impactó en su huida de forma violenta contra uno de los vehículos oficiales del Instituto Armado que se encontraban desplegados en la zona.

Jucil reclama "con urgencia, un aumento significativo de personal de la Guardia Civil para reforzar la seguridad en la zona" y "la dotación de más y mejor material para mejorar la eficacia y protección de los agentes".

Del mismo modo, pide un cambio legislativo que endurezca las penas contra este tipo de delitos y agresiones a los agentes para garantizar "una mayor protección y respaldo legal para quienes patrullan y defienden el orden público".

"La peligrosidad creciente y la resistencia a la autoridad obligan a estas medidas para asegurar un entorno más seguro para los ciudadanos y los profesionales de la seguridad", concluye Jucil. EFE

adw/bfv/ram