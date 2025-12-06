La antorcha olímpica recorre el corazón de Roma en el inicio de su viaje por Italia

Roma, 6 dic (EFE).- La antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 emprendió este sábado su trayecto de 62 días por todo Italia con un recorrido por Roma en el que visitó el Coliseo y los alrededores de la Plaza de San Pedro, entre otros tantos puntos de interés de la capital italiana.

Desde el Estadio dei Marmi, en el Foro Itálico romano, la antorcha comenzó un trayecto que involucrará solo en la jornada de hoy a un total de 164 portadores.

Los primeros, en orden, fueron el nadador Gregorio Paltrinieri, la esgrimista Elisa Di Francisca, el saltador de altura Gianmarco Tamberi y el jugador de baloncesto Achille Polonara, este último recientemente dado de alta del hospital al estar combatiendo una leucemia mieloide.

"Ha sido muy emocionante poder estar aquí de pie, porque hasta hace unas semanas estaba en silla de ruedas, así que ya es un éxito estar aquí. Ha sido complicado, espero haber llegado al final y que a partir de ahora las cosas vayan mejor. Ser deportista me ha ayudado mucho y mi juventud también ha contribuido. Siempre he sido un luchador", comentó Polonara una vez completado su recorrido.

Después de visitar todas las regiones italianas, la antorcha llegará a Milán el 5 de febrero, un día antes de la ceremonia de apertura que se celebrará en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) y en el que se procederá al encendido del pebetero oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. EFE

(vídeo)