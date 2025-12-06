Espana agencias

Kipkoech y Ndiema dominan el Cross de Chepsaita

Guardar

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- Los kenianos Mathew Kipkoech y Dorcus Chepkwemoi Ndiema lograron este sábado la victoria en el Cross de Chepsaita, de categoría oro de World Athletics, en una prueba celebrada a unos 54 kilómetros al oeste de Eldoret (Kenia), en la carretera hacía Uganda, marcada por el intenso calor que hizo en la zona.

El exigente trazado de la carrera, de diez kilómetros, obligó a los atletas a exprimirse al máximo para llegar a meta. El más rápido en la categoría masculina, que contó con 364 participantes, fue Kipkoech, número tres del ránking mundial de cross, que paró el crono en 31:49 antes de desplomarse por el agotamiento.

Otro keniano, Cornelius Konor, terminó un segundo por detrás (31:50), con su compatriota Sammy Kipserem (31:51) tercero. Los cinco primeros estuvieron separados por un solo segundo cada uno.

“El año pasado quedé tercero en Chepsaita y volví a empezar con el objetivo de mejorar mi rendimiento. Durante este tiempo simplemente me esforcé más en los entrenamientos y me mantuve concentrado. Esta victoria significa mucho para mí”, dijo Kipkoech tras ganar.

La carrera femenina, también de 10 kilómetros, contó con 175 corredoras. La que mejor se adaptó al calor y al sinuoso terreno fue Dorcus Chepkwemoi Ndiema, que firmó en meta 35:44, aventajando en veinticuatro segundos a la también keniana Brenda Jepchirchir (36:08). Tercera fue Faith Cherono (36:39).

“El año pasado competí en la categoría sub-20 y quedé séptima. Mi transición a la categoría absoluta ha sido genial”, dijo la joven atleta de 18 años tras la victoria. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La 'número 2' de Interior exige "contundencia" al PSOE en el 'caso Salazar' y "reparación" a las víctimas

Aina Calvo instó a los socialistas a responder con firmeza ante las denuncias contra Francisco Salazar, reclamando acciones claras y reconocimiento a las afectadas, y resaltó la importancia de que las mujeres del partido participen activamente y sean escuchadas

La 'número 2' de Interior

Sánchez pide paciencia con Junts y el PP niega conversaciones para una moción de censura

Infobae

Sánchez se ve con apoyos para sacar iniciativas en el Congreso y reitera que seguirá hasta 2027

Sánchez se ve con apoyos

Feijóo deja en manos de Mazón su decisión de renunciar al acta de diputado

Infobae

Sumar se desmarca del acuerdo a la Ley de Multirreincidencia aunque cree puede servir como gesto para atraer a Junts

Sumar se desmarca del acuerdo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional deniega el

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España: las horas más caras y las más baratas para el 7 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

DEPORTES

Uruguay, un rival en el

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta