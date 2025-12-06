Kipkoech y Ndiema dominan el Cross de Chepsaita

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- Los kenianos Mathew Kipkoech y Dorcus Chepkwemoi Ndiema lograron este sábado la victoria en el Cross de Chepsaita, de categoría oro de World Athletics, en una prueba celebrada a unos 54 kilómetros al oeste de Eldoret (Kenia), en la carretera hacía Uganda, marcada por el intenso calor que hizo en la zona.
El exigente trazado de la carrera, de diez kilómetros, obligó a los atletas a exprimirse al máximo para llegar a meta. El más rápido en la categoría masculina, que contó con 364 participantes, fue Kipkoech, número tres del ránking mundial de cross, que paró el crono en 31:49 antes de desplomarse por el agotamiento.
Otro keniano, Cornelius Konor, terminó un segundo por detrás (31:50), con su compatriota Sammy Kipserem (31:51) tercero. Los cinco primeros estuvieron separados por un solo segundo cada uno.
“El año pasado quedé tercero en Chepsaita y volví a empezar con el objetivo de mejorar mi rendimiento. Durante este tiempo simplemente me esforcé más en los entrenamientos y me mantuve concentrado. Esta victoria significa mucho para mí”, dijo Kipkoech tras ganar.
La carrera femenina, también de 10 kilómetros, contó con 175 corredoras. La que mejor se adaptó al calor y al sinuoso terreno fue Dorcus Chepkwemoi Ndiema, que firmó en meta 35:44, aventajando en veinticuatro segundos a la también keniana Brenda Jepchirchir (36:08). Tercera fue Faith Cherono (36:39).
“El año pasado competí en la categoría sub-20 y quedé séptima. Mi transición a la categoría absoluta ha sido genial”, dijo la joven atleta de 18 años tras la victoria. EFE