Espana agencias

'Kintsugi' o sanar con oro las heridas invisibles de la infancia en los barrios de Almería

Guardar

Miguel Martín Alonso

Almería, 6 dic (EFE).- En Japón, cuando una pieza de cerámica se rompe, no se desecha. Se repara uniendo sus fragmentos con un barniz espolvoreado de oro. Lejos de ocultar las fracturas, se resaltan, otorgando al objeto una nueva belleza y fortaleza. Esa es la filosofía de ‘Kintsugi’, un programa pionero que busca recomponer las vidas de medio centenar de menores en situación de vulnerabilidad extrema.

La iniciativa, impulsada por la asociación AFIM21 de Almería y financiada por Educo y la Unión Europea bajo la convocatoria 'Futuro Libre de Violencia', cuenta con un presupuesto de 55.602 euros para convertir un local de la capital almeriense en un refugio. Allí, las cicatrices del maltrato, el acoso escolar o la exclusión social no se esconden, sino que se trabajan durante 13 meses para que formen parte del valor de la persona.

"Gracias a este proyecto atendemos a 50 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea porque han sufrido violencia, viven en la pobreza o tienen algún tipo de discapacidad", explica a EFE la educadora social Sara de Campos.

A través de talleres de juegos y estimulación neurocognitiva, actividades culturales y salidas, el programa ofrece una red de seguridad integral y gratuita, cubriendo un vacío al que muchas familias de barrios como La Chanca-Pescadería, Los Almendros, Piedras Redondas o Araceli no pueden llegar por falta de recursos.

Pero ‘Kintsugi’ no es solo juego: se utilizan herramientas psicométricas avanzadas (como WISC-V, SENA o ADI-R) para diagnósticos precisos. Los beneficiarios llegan derivados principalmente de los Servicios Sociales Comunitarios y de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, abarcando edades de 6 a 17 años.

El perfil de los usuarios es de una "multivulnerabilidad" compleja: menores que han sufrido o ejercido violencia, que viven en contextos de pobreza severa, o presentan necesidades especiales como TEA, TDAH o trastornos de conducta. También incluye a menores LGTBI, migrantes y víctimas de 'bullying' o ciberacoso.

"Aquí pueden reunirse, sentirse parte de un grupo y encontrar un ocio sano", resume Irene Villanueva Guzmán, monitora y responsable de gestión de programas. "Muchos de ellos llegan muy aislados y poco a poco empiezan a generar vínculos, a integrarse, a sentirse bien en compañía".

El objetivo es ambicioso: lograr una mejora del bienestar emocional en el 80 % de los participantes y un 85 % de mejora en habilidades sociales. Algunas familias, añade Villanueva, "nos dicen que sus hijos vuelven a casa entusiasmados, que están más tranquilos, más alegres. Las opiniones son de agradecimiento".

La metáfora del ‘Kintsugi’ se materializa literalmente en el taller de cerámica 'Taula Taller', dirigido por la ceramista Mirella Vilanova. Allí, los menores trabajan conceptos como la identidad y la fortaleza modelando arcilla. "Un objeto roto y reparado con oro tiene mucho más valor; igual que un niño que ha sufrido una herida emocional, una vez que la repara, tiene un valor incalculable", reflexiona la presidenta de la entidad y psicóloga, Nuria Guzmán Sanjaume.

"AFIM21 nació hace doce años porque muchas familias no podían pagar un servicio privado de atención psicológica", explica su presidenta. "Empecé con un pequeño taller de juegos de mesa para que los niños vulnerables tuvieran un espacio de desahogo, y pronto vimos cómo mejoraban en atención, conducta y funciones ejecutivas".

Aquel taller se convirtió en una entidad que hoy cuenta con una veintena de profesionales y cuyo modelo de Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) ya se ha exportado y replicado en países como Chile, Argentina y Brasil. "No somos un centro de psicología al uso. Trabajamos con un equipo multidisciplinar: psicólogos, educadores, animadores y trabajadores sociales. La persona no mejora solo en consulta, necesita pertenecer a un grupo", afirma Guzmán.

El contexto de los usuarios de ‘Kintsugi’ no es sencillo. Guzmán alerta sobre una realidad que a veces permanece oculta bajo las estadísticas: España encabeza las listas de pobreza infantil en Europa y el acceso a contenidos adultos o violentos a través de las pantallas se produce a edades cada vez más tempranas, generando graves problemas de adicción y desconexión social.

"No podemos cambiar su contexto, que a veces es muy duro e indignante, pero sí podemos hacer que tengan un mundo imaginario positivo, una construcción en su mente donde haya bienestar", concluye. EFE

mma/bfv/sgb

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Tribunal de los Pueblos documenta la "complicidad" de España con el genocidio en Palestina

Infobae

El talento internacional se sienta al piano en el certamen de Campillos (Málaga)

Infobae

Felipe VI celebra el 47 aniversario de la Constitución y recuerda sus primeros artículos

Infobae

España busca el consuelo del tercer puesto en Filipinas ante Argentina

Infobae

El Congreso debatirá la regulación de las hipotecas que no explicitan el pago de intereses

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La mitad de los que

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

De mayorías absolutas a pactos rotos: cuatro décadas de gobiernos autonómicos que explican unas elecciones decisivas en Extremadura

El PSOE quiere que Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META declaren en el Congreso ante el posible espionaje de millones de usuarios Android

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

DEPORTES

Miami, Houston y Atlanta: cuánto

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”