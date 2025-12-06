Espana agencias

Juventudes izquierda abertzale retiran "símbolos españolistas" de las calles de Euskadi

Guardar

Bilbao, 6 dic (EFE).- Las juventudes de la izquierda abertzale Ernai han difundido fotografías en las que muestran "símbolos españolistas" que "han quitado" esta semana en Euskadi, entre ellos, un cuerno del Toro de Osborne que derribó en la noche de ayer y banderas españolas robadas, que dice "han aparecido" en Durango (Bizkaia).

En un comunicado titulado "han aparecido símbolos españolistas en Durango, todos quitados esta semana por Ernai", ha señalado que en el contexto del Día de la Constitución, "han aparecido en la plaza Santa Ana de Durango los cuernos del toro de Osborne", así como "una cruz que estaba en Igeldo en honor a un militar carlista, la placa de la calle que tiene el nombre del alcalde franquista de Gasteiz y banderas españolas robadas de distintos edificios públicos de Euskal Herria".

Según ha indicado, Ernai ha llevado a cabo esta semana varias acciones en distintas localidades en una actuación que "tenía como base el antiespañolismo y la apología a favor de la independencia".

En su comunicado, no menciona el ataque a la sede del PP de Bilbao, que el pasado martes amaneció rociada de pintura roja y con un cartel de dicha organización juvenil y que Ernai reivindicó después en un vídeo publicado en redes sociales. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Armengol aboga por adaptar la Constitución a la diversidad territorial de España

Infobae

La asociación Jucil reclama más medios tras otra agresión a agentes en Campo de Gibraltar

Infobae

Ángel Víctor Torres defiende la Constitución como el texto que "unió, reunió" y "volvió a unir" a los españoles

El titular de Política Territorial subraya que el marco legal actual permitió sellar consenso social tras momentos críticos y enfatiza la importancia de defender valores democráticos, igualdad entre géneros y derechos fundamentales como educación, vivienda y libertad de expresión

Ángel Víctor Torres defiende la

Reto de altura en el Nuevo Mirandilla

Infobae

La Laguna Tenerife recibe al Real Madrid con la baja de Fernández y la duda de Sastre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez advierte a Trump: Europa

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Ya harán falta dos meses más para jubilarse: el umbral sube a 66 años y 10 meses en 2026, último año de transición hacia los 67

DEPORTES

Miami, Houston y Atlanta: cuánto

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”