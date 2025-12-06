Juventudes izquierda abertzale retiran "símbolos españolistas" de las calles de Euskadi

Bilbao, 6 dic (EFE).- Las juventudes de la izquierda abertzale Ernai han difundido fotografías en las que muestran "símbolos españolistas" que "han quitado" esta semana en Euskadi, entre ellos, un cuerno del Toro de Osborne que derribó en la noche de ayer y banderas españolas robadas, que dice "han aparecido" en Durango (Bizkaia).

En un comunicado titulado "han aparecido símbolos españolistas en Durango, todos quitados esta semana por Ernai", ha señalado que en el contexto del Día de la Constitución, "han aparecido en la plaza Santa Ana de Durango los cuernos del toro de Osborne", así como "una cruz que estaba en Igeldo en honor a un militar carlista, la placa de la calle que tiene el nombre del alcalde franquista de Gasteiz y banderas españolas robadas de distintos edificios públicos de Euskal Herria".

Según ha indicado, Ernai ha llevado a cabo esta semana varias acciones en distintas localidades en una actuación que "tenía como base el antiespañolismo y la apología a favor de la independencia".

En su comunicado, no menciona el ataque a la sede del PP de Bilbao, que el pasado martes amaneció rociada de pintura roja y con un cartel de dicha organización juvenil y que Ernai reivindicó después en un vídeo publicado en redes sociales. EFE