Jensen, Xenia y Ana Vitoria, bajas en el Atlético por un proceso vírico

Madrid, 6 dic (EFE).- Las jugadoras del Atlético de Madrid Femenino Synne Jensen, Xènia Pérez y Ana Vitória son baja de última hora para el partido de este sábado contra el Sevilla por un “proceso vírico”, según anunció el club en sus canales oficiales.
Las tres habían entrado en la convocatoria ofrecida el día anterior por Víctor Martín, técnico del conjunto rojiblanco.
Después de la confirmación de su baja, el entrenador ha citado a las jugadoras del filial Celia y Lydia para suplirlas y completar la convocatoria. EFE
Últimas Noticias
Directivo de Emergencias afirma a la jureza de la dena que planteó enviar alertas a las 17.15 y 17.38 horas
Expuso ante la magistrada que sugirió difundir avisos para la ciudadanía en dos momentos críticos, antes de la constitución del centro de coordinación de emergencias y tras detectar riesgos por inundaciones, enfatizando la urgencia ante la amenaza sobre diversas localidades
LOs Comunes descartan mediar entre Junts y PSOE y ven "estable" la relación entre ambos
Jaume Asens afirma que la agrupación no asumirá el rol de intermediario entre las dos formaciones tras su distanciamiento, sostiene que corresponde a los protagonistas retomar el contacto y destaca que no existen fracturas en el vínculo actual
El izado solemne de la bandera y el himno abren el 47 aniversario de la Constitución
Miren Arzalluz, directora del Guggenheim Bilbao: Estaremos siempre agradecidos a Gehry
Elgezabal, sometido a una artroscopia por la rotura del menisco de la rodilla derecha
