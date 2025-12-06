Jensen, Xenia y Ana Vitoria, bajas en el Atlético por un proceso vírico

Madrid, 6 dic (EFE).- Las jugadoras del Atlético de Madrid Femenino Synne Jensen, Xènia Pérez y Ana Vitória son baja de última hora para el partido de este sábado contra el Sevilla por un “proceso vírico”, según anunció el club en sus canales oficiales.

Las tres habían entrado en la convocatoria ofrecida el día anterior por Víctor Martín, técnico del conjunto rojiblanco.

Después de la confirmación de su baja, el entrenador ha citado a las jugadoras del filial Celia y Lydia para suplirlas y completar la convocatoria. EFE