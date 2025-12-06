Espana agencias

Investigan por corrupción al presidente de la mayor aseguradora de propiedades de China

Guardar

Pekín, 6 dic (EFECOM).- El presidente de la mayor aseguradora de propiedades de China, Yu Ze, se encuentra bajo investigación por sospechas de corrupción, informaron este sábado fuentes oficiales.

Yu, de 54 años, estaba desde 2023 al frente de PICC Property and Casualty, una de las empresas parte del gigante estatal People's Insurance Company (Group) of China (PICC), grupo del que también ejercía como vicepresidente.

El ejecutivo es objeto de investigación "por sospechas de haber cometido graves violaciones de las regulaciones y las leyes", según un comunicado de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI, el poderoso órgano anticorrupción del PCCh) y la Comisión Nacional de Supervisión, agencia equivalente dentro del aparato estatal.

La acusación que pesa sobre Yu es un eufemismo que las autoridades chinas emplean habitualmente para referirse a casos de corrupción a gran escala, aunque por el momento los organismos supervisores no han precisado qué delitos concretos se achacan al investigado.

Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del PCCh y presidente del gigante asiático, Xi Jinping, inició una campaña anticorrupción en la que decenas de altos cargos han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.

Xi volvió a pedir en enero pasado "ganar resueltamente la dura y prolongada batalla contra la corrupción", que calificó como "la mayor amenaza" para el PCCh.

La campaña ha sido presentada por el Gobierno como un esfuerzo por mantener la disciplina interna, aunque algunos expertos advierten de que también podría servir para neutralizar a rivales políticos. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Moreno apela al espíritu de la Transición ante la actual "polarización política"

Infobae

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero sus socios quieren agotar legislatura

Infobae

Sánchez ofrece ayuda del PSOE a denunciantes si desean llevar el caso Salazar a Fiscalía

Infobae

España celebra el acuerdo de paz entre RDC y Ruanda y pide una implementación constructiva

Infobae

Las víctimas de la dana no se reunirán con Pérez Llorca mientras no exija el acta a Mazón

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez advierte a Trump: Europa

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

DEPORTES

Uruguay, un rival en el

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta