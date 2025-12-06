Espana agencias

Intervienen más de dos toneladas de hachís en seis camiones en el puerto de Algeciras

Algeciras (Cádiz), 6 dic (EFE).- La Unidad de Análisis de Riesgo (ULAR), compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil, ha intervenido en el puerto de Algeciras (Cádiz) más de 2.100 kilos de hachís ocultos en el interior de las vigas de seis camiones.

Según ha informado este sábado la Agencia Tributaria en un comunicado, los hechos se produjeron el pasado mes de noviembre, cuando los agentes llevaban a cabo funciones rutinarias de control fiscal y aduanero sobre los vehículos que llegan procedentes de Tánger (Marruecos).

En ese momento, apreciaron anomalías en la estructura de los bajos y vigas de un remolque que presentaba soldaduras, remates y configuración poco habituales. Ante las sospechas, se realizó un reconocimiento del vehículo con el perro detector de drogas, que señaló de forma clara la zona sospechosa.

Tras una minuciosa inspección de los bajos del remolque, se pudo identificar el método de ocultación de la droga, que consistía en la utilización de las vigas y estructuras inferiores del semirremolque como doble fondo o viga hueca, con la finalidad de introducir resina de hachís, dificultando así su detección mediante una inspección ordinaria.

Fruto de los trabajos de análisis, control, identificación e inspección de vehículos que la ULAR realiza diariamente en el puerto de Algeciras, los investigadores detectaron otros cinco vehículos con similares características y que, tras ser inspeccionados, se pudo comprobar que también transportaban hachís oculto.

En total han sido interceptados seis camiones que utilizaban el mismo método de ocultación. La cantidad global de hachís intervenida asciende a 2.133 kilos.

Los conductores de los vehículos han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. EFE

