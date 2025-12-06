Iñigo Pérez: "No tengo la sensación que el equipo esté mal"

Madrid, 6 dic (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, reconoció este sábado que estas últimas semanas están siendo "duras" por la acumulación de partidos, algo a lo que no estaba acostumbrado el equipo, y dijo "no" tener la sensación que el equipo "esté mal" aunque sí cansado por tanto viaje y competición.

El Rayo Vallecano atraviesa un bache de juego y de resultados en las dos últimas semanas, como volvió a dejar patente hace solo dos días cuando sufrió hasta el último minuto de la prórroga para ganar al modesto Real Ávila, de Segunda RFEF, en la segunda ronda de la Copa del Rey.

"No tengo la sensación de que el equipo esté mal o hayamos dejado de hacer cosas que hacíamos antes aunque cada vez nos cuesta más por la repetición de los partidos. El apartado físico y mental nos cuesta pero también hay una constante en que el rival nos espera y nos conoce", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"Tenemos que seguir mejorando e insistiendo y dándole herramientas a los jugadores herramientas para solucionarlo. Es una constante y creo que va a ir a más porque si seguimos así no nos va a dar para ganar todos y para ser brillantes aunque vamos a intentarlo", admitió.

"Queremos la máxima exigencia. Hemos generado cierto miedo y cierto temor y eso hace que los rivales se protejan algo más", confesó el técnico navarro, que reconoció que la acumulación de partidos y viajes entre Liga, Copa del Rey y Liga Conferencia les está pasando factura.

El cúmulo de los partidos y los 120 minutos contra el Ávila dejan merma físico. Hoy nos darán la última información en el entrenamiento pero no puedo garantizar las bajas. Puede que recuperemos a Randy Nteka pero no tenemos mucha más información", señaló.

"Estas semanas están siendo duras y van a ser más duras. No nos queda otra que recuperar, alimentarse bien, sentir y vivir el fútbol porque esta forma de profesión ha llegado para quedarse y el que no lo siga se queda fuera. Estoy convencido de que mis jugadores harán un esfuerzo extra por llegar bien a todos los partidos", concluyó. EFE