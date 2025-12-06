Espana agencias

Importante fábrica de galletas suspende a 2.300 trabajadores en Argentina

Buenos Aires, 5 dic (EFECOM) .- La fábrica argentina de galletas Mondelez otorgó licencia por tiempo indeterminado a 2.300 trabajadores, según difundieron este viernes medios locales.

La fábrica, que elabora productos de las marcas Óreo, Terrabusi, Cerealitas, Tita, Rhodesia, Club Social y Pepitos, entre otras, decidió frenar la producción de su planta ubicada en las afueras de Buenos Aires, según le confirmaron fuentes de la empresa a medios locales.

Desde la empresa aclararon que "se trata de una situación propia de la planificación y adecuación operativa" y que "a fin de mantener la sustentabilidad de la actividad a largo plazo, se realizarán tareas de mantenimiento planificado.

La decisión se tomó tras un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la Comisión Interna para otorgar licencias a los trabajadores durante ese período.

El titular del gremio, Sergio Escalante, dijo que “tras duras negociaciones se acordó que los trabajadores que prestaron conformidad se toman una semana de vacaciones y se le otorgará otra semana de licencia paga”.

Escalante expresó además que la situación refleja problemas en la industria por la caída de la demanda y la apertura de las importaciones.

En 2024, el consumo masivo se desplomó un 7,4 %, en un contexto de alta inflación (117,8 % acumulado en el año) y de pérdida del poder de compra de los ingresos de los hogares, en un escenario de contracción económica y severo ajuste fiscal.

En los primeros diez meses de 2025, el consumo presentó una leve recuperación, con un crecimiento acumulado de 3,5 %. EFECOM

