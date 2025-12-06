Espana agencias

Hacen una pintada y se llevan la bandera española de la Casa de Juntas de Gernika

Bilbao, 6 dic (EFE).- Desconocidos se han llevado las banderas española y la europea que ondeaban a la entrada de la Casa de Juntas de Bizkaia, en Gernika, y han realizado en el suelo una pintada con el texto "Gurea ikurriña" (La nuestra, la ikurriña).

En un mensaje en redes sociales, la vicepresidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, la socialista Begoña Gil, ha condenado lo ocurrido.

"Mi más absoluta condena a los que sin respetar la pluralidad y diversidad de la sociedad vasca, sin entender el valor de la democracia queriendo imponer su intolerancia, han vandalizado la Casa de Juntas de Gernika símbolo de justo lo contrario: paz, libertad y convivencia", ha escrito.

En las fotos que acompaña su mensaje, se observa la pintada citada en el suelo de la entrada exterior de la Casa de Juntas de Gernika, así como cuatro mástiles, dos de ellos sin banderas.

Fuentes de la institución y del Departamento vasco de Seguridad han precisado a EFE que de esos dos mástiles, colocados cerca de la entrada, pero ya dentro del recinto de la Casa de Juntas, colgaban la bandera española y la de la UE. EFE

