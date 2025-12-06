Guevara, novedad en el Alavés; Sadiq repite en punta de la Real

Vitoria, 6 dic (EFE).- Ander Guevara, que sustituye al sancionado Antonio Blanco, será la única novedad en el Deportivo Alavés para medirse a una Real Sociedad que repite el mismo ‘once’ que jugó ante el Villarreal con la segunda titularidad seguida en LaLiga EA Sports del delantero Umar Sadiq.
El técnico argentino Eduardo 'Chacho' Coudet alinea de entrada por el cuadro alavesista a Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Guevara, Pablo Ibáñez, Denis Suárez; Calebe, Boyé y Rebbach.
Mientras tanto, el conjunto donostiarra partirá en Mendizorroza con Remiro, Aramburu, Jon Martín, Aritz, Sergio Gómez, Brais, Gorrotxategui, Soler, Kubo, Sadiq y Guedes. EFE
jd/og
