Fiscalía pide 34 años para un acusado de violar a su hija menor de edad durante una década

Palma, 6 dic (EFE).- La Fiscalía pide un total de 34 años de prisión para un padre acusado de violar a su hija de forma continuada durante aproximadamente una década, desde los 4 hasta los 13 años, entre 2010 y 2020, cuando se quedaba a solas con ella, sin presencia de la madre.

El acusado, J.M.E.R., se sentará los próximos martes y miércoles en el banquillo de los acusados de la Sección primera de la Audiencia de Baleares, por supuestamente agredir sexualmente a su hija "con el fin de satisfacer su lascivia" en "los distintos domicilios en los que habitaron", lo que ha provocado en la joven graves secuelas psíquicas.

Concretamente, Fiscalía le imputa un total de tres delitos de agresión sexual continuada, por los que pide penas que suman un total de 34 años de cárcel, así como la prohibición de acercarse a la víctima y una medida de libertad vigilada.

El ministerio público también solicita la retirada de la patria potestad al padre, la prohibición de ejercer cualquier profesión que implique el contacto regular y directo con menores de edad y que indemnice con 15.000 euros a la joven por daños morales.

Una condena previa

El ministerio público sostiene que las violaciones cesaron cuando en junio de 2020 se produjo la suspensión del régimen de visitas como consecuencia de un proceso judicial por violencia psíquica y física, que acabó con la condena del procesado en 2022.

Como consecuencia de los hechos, la joven ha precisado de tratamiento farmacológico, con ingresos reiterados en una unidad psiquiátrica, al sufrir "pensamientos suicidas y comportamientos autolesivos", según el fiscal. EFE