Fermín y De Jong reciben el alta médica y viajan a Sevilla

Barcelona, 6 dic (EFE).- El mediapunta Fermín López y el centrocampista Frenkie de Jong han recibido el alta médica de sus respectivas dolencias y han entrado en la lista de convocados del Barcelona, que viaja a Sevilla para medirse este mismo sábado (18:30 horas) al Betis en el Estadio de La Cartuja.

El futbolista andaluz se perdió los dos últimos partidos de LaLiga, frente al Alavés y el Atlético de Madrid, debido a una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha.

El neerlandés tampoco jugó contra el conjunto vasco por motivos personales, mientras que ante el equipo rojiblanco fue baja por un proceso febril.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, no podrá contar, en cambio, con el mediapunta Dani Olmo, el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' y el portero Marc-André ter Stegen por lesión, mientras que el central uruguayo Ronald Araujo está de baja por cuestiones de salud mental.

Esta es la lista de convocados del Barcelona para medirse al Betis: Joan García, Szczesny, Eder Aller (porteros); Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre Torrents (defensas); Pedri, Casadó, Fermín López, De Jong, Bernal, Dro, Tommy Marqués (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros). EFE