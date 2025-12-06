Espana agencias

Fermín y De Jong reciben el alta médica y viajan a Sevilla

Guardar

Barcelona, 6 dic (EFE).- El mediapunta Fermín López y el centrocampista Frenkie de Jong han recibido el alta médica de sus respectivas dolencias y han entrado en la lista de convocados del Barcelona, que viaja a Sevilla para medirse este mismo sábado (18:30 horas) al Betis en el Estadio de La Cartuja.

El futbolista andaluz se perdió los dos últimos partidos de LaLiga, frente al Alavés y el Atlético de Madrid, debido a una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha.

El neerlandés tampoco jugó contra el conjunto vasco por motivos personales, mientras que ante el equipo rojiblanco fue baja por un proceso febril.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, no podrá contar, en cambio, con el mediapunta Dani Olmo, el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' y el portero Marc-André ter Stegen por lesión, mientras que el central uruguayo Ronald Araujo está de baja por cuestiones de salud mental.

Esta es la lista de convocados del Barcelona para medirse al Betis: Joan García, Szczesny, Eder Aller (porteros); Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre Torrents (defensas); Pedri, Casadó, Fermín López, De Jong, Bernal, Dro, Tommy Marqués (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los dibujos y grabados de Henri Matisse ocuparán la Galería Joan Gaspar hasta febrero

Infobae

Dos detenidos en Barcelona por estafas vía SMS: enviaron 790.000 mensajes desde 431 líneas

Infobae

El MoraBanc afronta la difícil misión de parar este 'nuevo' Barça de Xavi Pascual

Infobae

Ariane Toro logra el bronce en -52 kilos

Infobae

Un año de la liberación siria vista desde España: "Aún hay madres buscando desaparecidos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La mitad de los que

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

De mayorías absolutas a pactos rotos: cuatro décadas de gobiernos autonómicos que explican unas elecciones decisivas en Extremadura

El PSOE quiere que Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META declaren en el Congreso ante el posible espionaje de millones de usuarios Android

ECONOMÍA

Ya harán falta dos meses

Ya harán falta dos meses más para jubilarse: el umbral sube a 66 años y 10 meses en 2026, último año de transición hacia los 67

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

DEPORTES

Miami, Houston y Atlanta: cuánto

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”