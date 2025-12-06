Espana agencias

Feijóo ve una "broma" la insinuación de Abascal de cambiar a Guardiola en Extremadura

Guardar

Madrid, 6 dic (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este sábado de "una broma" las insinuaciones del líder de Vox, Santiago Abascal, de un posible relevo de la candidata popular en Extremadura, María Guardiola.

En una conversación informal con la prensa en el Congreso, en el marco de las celebraciones por el Día de la Constitución, Feijóo ha dicho que esas insinuaciones parecen una broma y que es ilógico pensar que se convocan elecciones para ir a otras elecciones.

En Extremadura, ha agregado, hay dos opciones: que el PP gane y gobierne o que sigan bloqueando los que hasta ahora han bloqueado, ha afirmado refiriéndose a Vox.

Si tras las elecciones del 21 de diciembre el partido de Abascal continúa apostando por el bloqueo no tendrán ninguna legitimidad para hacerlo, ha insistido.

Feijóo ha descartado por completo la opción de cambiar a Guardiola y ha insistido en que el PP no es un partido "digital" en el que el líder va poniendo "a dedo" a los candidatos.

Ha añadido que él no tiene "empleados" a los que cambia cuando le conviene, sino que hay líderes en las comunidades autónomas elegidos por sus votantes.

Feijóo ha pronosticado una catástrofe para el PSOE en Extremadura, un partido que antaño tenía incluso más apoyo en esta región que en Andalucía.

Que el PSOE vaya a tener resultados mediocres en Extremadura es "revelador" de la situación actual del partido y esto se producirá con un candidato, Miguel Ángel Gallardo, que es "una víctima" más de los planes de Sánchez, quien les ha "endosado" a este candidato.

Gallardo es un candidato que "incumple el código" del partido porque está imputado y pendiente se juicio y el PSOE podría haber evitado que fuera candidato.

En su opinión, Sánchez has dejado sola a Extremadura y no ha luchado para nada en la regeneración de un candidato. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez ofrece ayuda del PSOE a denunciantes de Salazar y niega que se le haya protegido

Infobae

Puentes rotos entre Ayuso y Mónica García ante la nueva crisis de la sanidad en Madrid

Infobae

Sumar redobla su presión al PSOE para aprobar medidas que abaraten la vivienda

Infobae

Guevara, novedad en el Alavés; Sadiq repite en punta de la Real

Infobae

El BM Caserío Ciudad Real buscará sorprender al Recoletas Atlético Valladolid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España: las horas más caras y las más baratas para el 7 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

DEPORTES

Uruguay, un rival en el

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta