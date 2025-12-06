Feijóo ve una "broma" la insinuación de Abascal de cambiar a Guardiola en Extremadura

Madrid, 6 dic (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este sábado de "una broma" las insinuaciones del líder de Vox, Santiago Abascal, de un posible relevo de la candidata popular en Extremadura, María Guardiola.

En una conversación informal con la prensa en el Congreso, en el marco de las celebraciones por el Día de la Constitución, Feijóo ha dicho que esas insinuaciones parecen una broma y que es ilógico pensar que se convocan elecciones para ir a otras elecciones.

En Extremadura, ha agregado, hay dos opciones: que el PP gane y gobierne o que sigan bloqueando los que hasta ahora han bloqueado, ha afirmado refiriéndose a Vox.

Si tras las elecciones del 21 de diciembre el partido de Abascal continúa apostando por el bloqueo no tendrán ninguna legitimidad para hacerlo, ha insistido.

Feijóo ha descartado por completo la opción de cambiar a Guardiola y ha insistido en que el PP no es un partido "digital" en el que el líder va poniendo "a dedo" a los candidatos.

Ha añadido que él no tiene "empleados" a los que cambia cuando le conviene, sino que hay líderes en las comunidades autónomas elegidos por sus votantes.

Feijóo ha pronosticado una catástrofe para el PSOE en Extremadura, un partido que antaño tenía incluso más apoyo en esta región que en Andalucía.

Que el PSOE vaya a tener resultados mediocres en Extremadura es "revelador" de la situación actual del partido y esto se producirá con un candidato, Miguel Ángel Gallardo, que es "una víctima" más de los planes de Sánchez, quien les ha "endosado" a este candidato.

Gallardo es un candidato que "incumple el código" del partido porque está imputado y pendiente se juicio y el PSOE podría haber evitado que fuera candidato.

En su opinión, Sánchez has dejado sola a Extremadura y no ha luchado para nada en la regeneración de un candidato. EFE