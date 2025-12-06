Feijóo dice que Junts es el "clínex" del Gobierno y niega que estén negociando una moción

(Actualiza la NA6150 con más detalles de la conversación)

Madrid, 6 dic (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este sábado que Junts es "el clínex" del Gobierno, ya que no sólo no ha conseguido la mayoría de sus peticiones sino que ahora el grupo está lleno de "nervios y ruptura" con su electorado.

En una conversación informal con la prensa en los actos de celebración del Día de la Constitución, Feijóo ha afirmado que el Gobierno ha "mentido" al partido de Carles Puigdemont y que el PSOE ha logrado meter y consolidar a Salvador Illa en el Gobierno de la Generalitat catalana.

Y, a cambio, ¿qué tiene Junts?, ha preguntado, "nervios y una ruptura con su electorado", ha agregado.

Feijóo ha negado que esté en conversaciones con el partido catalán para llevar a cabo una posible moción de censura al Gobierno y ha insistido en que él sólo va a presentar una moción cuando sea "sólida" porque a él no le gusta "hacer el ridículo".

El líder del PP no ve claro que vaya a haber un adelanto electoral ya que Pedro Sánchez sólo convocará elecciones cuando "no pueda evitarlas".

En este sentido, ha dicho que España está a punto de pasar de la indignación a la "resignación", pues hace un año eran inconcebibles hechos como los encarcelamientos de los exsecretrios de organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos o el supuesto caso de acoso sexual del exdirigente socialista y exasesor de Moncloa Paco Salazar.

Feijóo ha hablado también sobre la ausencia de Vox en los actos de celebración de este sábado. La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha acudido este martes al Congreso para explicar que su partido no va a participar porque no está dispuesto a compartir espacio con el Gobierno y dar "una imagen de normalidad que no es cierta".

En opinión del líder del PP, el partido de Santiago Abascal está "jugando" a "cosas muy peligrosas", ya que no hay ninguna justificación para no valorar ni apoyar a la Constitución española.

Además, ha afirmado, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no representa a la Constitución española, ya que es el mandatario que más le ha faltado al respeto en sus 47 años de vida. EFE