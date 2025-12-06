Espana agencias

Feijóo dice que Junts es el "clínex" del Gobierno y niega que estén negociando una moción

Guardar

(Actualiza la NA6150 con más detalles de la conversación)

Madrid, 6 dic (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este sábado que Junts es "el clínex" del Gobierno, ya que no sólo no ha conseguido la mayoría de sus peticiones sino que ahora el grupo está lleno de "nervios y ruptura" con su electorado.

En una conversación informal con la prensa en los actos de celebración del Día de la Constitución, Feijóo ha afirmado que el Gobierno ha "mentido" al partido de Carles Puigdemont y que el PSOE ha logrado meter y consolidar a Salvador Illa en el Gobierno de la Generalitat catalana.

Y, a cambio, ¿qué tiene Junts?, ha preguntado, "nervios y una ruptura con su electorado", ha agregado.

Feijóo ha negado que esté en conversaciones con el partido catalán para llevar a cabo una posible moción de censura al Gobierno y ha insistido en que él sólo va a presentar una moción cuando sea "sólida" porque a él no le gusta "hacer el ridículo".

El líder del PP no ve claro que vaya a haber un adelanto electoral ya que Pedro Sánchez sólo convocará elecciones cuando "no pueda evitarlas".

En este sentido, ha dicho que España está a punto de pasar de la indignación a la "resignación", pues hace un año eran inconcebibles hechos como los encarcelamientos de los exsecretrios de organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos o el supuesto caso de acoso sexual del exdirigente socialista y exasesor de Moncloa Paco Salazar.

Feijóo ha hablado también sobre la ausencia de Vox en los actos de celebración de este sábado. La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha acudido este martes al Congreso para explicar que su partido no va a participar porque no está dispuesto a compartir espacio con el Gobierno y dar "una imagen de normalidad que no es cierta".

En opinión del líder del PP, el partido de Santiago Abascal está "jugando" a "cosas muy peligrosas", ya que no hay ninguna justificación para no valorar ni apoyar a la Constitución española.

Además, ha afirmado, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no representa a la Constitución española, ya que es el mandatario que más le ha faltado al respeto en sus 47 años de vida. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez ofrece ayuda del PSOE a denunciantes de Salazar y niega que se le haya protegido

Infobae

Puentes rotos entre Ayuso y Mónica García ante la nueva crisis de la sanidad en Madrid

Infobae

Feijóo ve una "broma" la insinuación de Abascal de cambiar a Guardiola en Extremadura

Infobae

Sumar redobla su presión al PSOE para aprobar medidas que abaraten la vivienda

Infobae

Guevara, novedad en el Alavés; Sadiq repite en punta de la Real

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España: las horas más caras y las más baratas para el 7 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

DEPORTES

Uruguay, un rival en el

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta