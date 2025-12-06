Feijóo acusa a Sánchez de presidir el Gobierno que más ha atacado a la Constitución

Madrid, 6 dic (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presidir el Ejecutivo que más ha atacado la Constitución en sus 47 años de vida.

A su llegada al Congreso a los actos de celebración del Día de la Constitución, Feijóo ha reclamado que el Gobierno no está haciendo una defensa de la carta magna, sino que Sánchez preside "el gobierno que más ha atacado la Constitución durante 47 años".

En este tiempo, ha añadido, nunca ha habido un Gobierno que "degradase" tanto las instituciones y que atacase tanto la Constitución, la separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la neutralidad de los poderes públicos.

Fejióo se ha comprometido a que, si llega al Gobierno, enterrará una época "decadente" de la política española para pasar a una época "restituyente" del texto constitucional.

En el 50 aniversario de la carta magna, que se celebrará en 2028, habrá "un gobierno constitucionalista" que "se sienta orgulloso de la Constitución, de defenderla, de practicarla", ha augurado.

Feijóo se ha referido veladamente a la ausencia de Vox en los actos de celebración y ha dicho que les da igual "quién venga o quién falte", ya que lo importante del día de hoy es decir sí a la Constitución, a la Transición y a sentirse orgulloso de lo hecho y de lo que queda por hacer. EFE

(foto) (vídeo)