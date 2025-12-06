España celebra el acuerdo de paz entre RDC y Ruanda y pide una implementación constructiva

Madrid, 6 dic (EFE).- El Gobierno ha dado este sábado la bienvenida al acuerdo de paz firmado el jueves en Washington entre la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda y ha animado a poner en marcha los acuerdos adoptados "de manera firma y constructiva".

"España sigue comprometida en favor de la paz en la región de Grandes Lagos y celebra el avance significativo hacia la estabilidad, cooperación regional y superación del conflicto que ha afectado profundamente a las poblaciones de ambos paí​ses y al conjunto de la regió​n", indica un comunicado del Ministerio de Exteriores.

"Destacamos el compromiso de las partes y la mediación de EE.UU., Catar y Togo", añade el Ministerio. "España anima a las partes a continuar implementando de manera firme y constructiva los compromisos adoptados".

El acuerdo de paz que pretende poner fin al conflicto entre la RDC y Ruanda se firmó en Washington en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Unión Europea ya celebró este viernes el acuerdo y advirtió de que se necesitaba "un alto el fuego efectivo con urgencia".

El este de la RDC vive desde 1998 un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército. La crisis se agravó a finales de enero, cuando el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo, respaldado por Ruanda -según la ONU y varios países occidentales-, tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur. EFE