España busca el consuelo del tercer puesto en Filipinas ante Argentina

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- La selección española de fútbol sala femenina busca este domingo el consuelo del tercer puesto en el Mundial de fútbol sala de Filipinas, aunque para ello deberá derrotar a Argentina (10:00 horas) en el PhilSports Arena de Manila.

El combinado que entrena Clàudia Pons aún se sobrepone a la derrota en semifinales contra Brasil por 4-1 y quiere despedirse de Manila con un buen sabor de boca en el primer Mundial oficial de la historia.

Las jugadoras españolas se agarran al tercer puesto y por ello quieren ofrecer la misma imagen que les llevó a conseguir cuatro victorias, tres en la fase previa, contra Tailandia (5-1), Colombia (5-1) y Canadá (7-0) y en cuartos de final contra Marruecos (6-1).

Pons analizó a Argentina y destacó: "Con Argentina hemos jugado en el último año. Es una selección correosa, fuerte. Ellas también van a ir a por el tercer puesto, así que no hay ningún partido fácil y tendremos que emplearnos a fondo para ganar”, indicó.

Argentina, por su parte, fue goleada por Portugal por 1-7 y se agarra a la tercera posición para acabar tercera en el Mundial y para ello recupera a Silvia Nava, su estrella, que no jugó la semifinal al estar sancionada.

La albiceleste, subcampeona de Sudámerica, llega animada al partido pese a la contundente derrota ante las lusas y pretende exigir a España hasta el límite con concentración defensiva y efectividad en ataque. EFE

