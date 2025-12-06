Elgezabal, sometido a una artroscopia por la rotura del menisco de la rodilla derecha

Valencia, 6 dic (EFE).- El defensa del Levante Unai Elgezabal ha sido sometido a una artroscopia en la rodilla derecha tras sufrir, en el encuentro disputado ante el Athletic Club el pasado sábado, una rotura del menisco externo.

Según informó el Levante en un comunicado, el jugador visitó esta semana al doctor Cugat en Barcelona y, de forma consensuada con los servicios médicos del club valenciano, “se optó por un tratamiento artroscópico con meniscectomía parcial”.

El Levante únicamente comunicó que la evolución de la lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo, pero podría estar entre dos meses y medio y tres de baja.

Elgezabal, que cumple su segunda temporada en el Levante, había jugado hasta ahora once partidos en LaLiga EA Sports y uno en la Copa del Rey. EFE

