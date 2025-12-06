El Valencia quiere confirmar su mejoría y el Sevilla recuperar su orgullo

Valencia/Sevilla, 6 dic (EFE).- El Valencia vuelve a Mestalla con la mente puesta en confirmar su mejoría y conseguir otra victoria que aumente a cuatro los partidos sin perder ante un Sevilla que llega herido en el orgullo después de perder el derbi y que quiere cortar el inicio de otra mala racha.

Después de la victoria en el derbi valenciano ante el Levante y los empates ante Betis y Rayo, el equipo de Carlos Corberán es decimosexto con catorce puntos, mientras que el equipo del argentino Matías Almeyda, después de sus derrotas ante Espanyol y Betis, es decimotercero con dieciséis, por lo que si ganan los locales adelantarían a los rojiblancos en la tabla.

Los valencianistas llegan exigidos por el calendario, pues este domingo jugarán su tercer partido de la semana y en el último tuvieron que irse a la prórroga, con un gol de Jesús Vázquez en el minuto 120, para eliminar al Cartagena y pasar a los deciseisavos de la Copa del Rey.

El Valencia logró rehacerse de una mala primera parte en Vallecas sacando un punto ante el Rayo Vallecano, unas malas sensaciones que volvieron en la primera parte del partido copero.

El equipo valencianista tuvo que recurrir a sus jugadores habituales como Luis Rioja, con dos asistencias, para cambiar el partido. El partido dejó buenas noticias como el primer gol como valencianista del argentino Lucas Beltrán, la gran actuación de Stole DImitrievski tras su sanción económica, el gol de Jesús Vázquez, que está cumpliendo cuando suple a Gayà, o la vuelta de Largie Ramazani.

En principio, Corberán volverá a apostar en el centro por el trivote que forman Pepelu, Almeida y Javi Guerra, mientras que en ataque podría volver Danjuma y jugar Lucas Beltrán. El otro puesto se lo disputarían Diego López y Luis Rioja.

En el Sevilla la derrota de la última jornada ante el Betis en el Sánchez Pizjuán dolió mucho dentro del club y entre los aficionados, algo normal y tradicional en estos derbis entre los 'eternos rivales', pero más por la forma en la que se dio, al verse que el adversario fue superior.

El conjunto entrenado por el argentino Matías Almeyda, que suma cinco triunfos, un empate y ocho derrotas hasta el momento, está a cuatro puntos de la zona de descenso y se ha desmoronado desde que el pasado 5 de octubre, en la octava jornada, goleara al Barcelona.

Desde entonces, el Sevilla acumula cinco derrotas ligueras en los seis últimos partidos, pues tras el triunfo ante los culés han caído ante el Mallorca, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Espanyol y Betis.

En ese período, el equipo salvó dos escollos en la Copa del Rey, en el campo del Toledo (Tercera RFEF) (1-4) y el pasado jueves en el del Extremadura (Segunda RFEF) (1-2), aunque en este partido perdió a otro jugador por lesión, el lateral derecho Juanlu Sánchez, sustituido a la media hora de juego.

El canterano se unió a otros cinco que ya estaban ausentes por mermas físicas. El central francés Tanguy Nianzou, el lateral chileno Gabriel Suazo y dos extremos, el suizo Rubén Vargas y el belga Adnan Januzaj, fueron bajas en el derbi, partido en el que cayó también el central brasileño Marcao Teixeira.

La racha de lesiones no acaba ahí, ya que otro central, Kike Salas, que jugó completo el partido copero en Almendralejo, tampoco estará en Valencia, al no ejercitarse en la última sesión previa al choque por una sobrecarga en el pubis de la que queda pendiente de evolución.

A estas siete bajas por lesión se une una octava, la del delantero Isaac Romero, expulsado con roja directa ante el Betis y que ha sido castigado con dos partidos de suspensión, con lo que los de Almeyda van casi con lo justo para la cita de Mestalla.

- Alineaciones probables:

Valencia: Agirrezabala; Thierry, Copete, Tárrega, Gayà; Diego López o Luis Rioja, Pepelu, Almeida, Javi Guerra, Danjuma; y Lucas Beltrán.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Castrín, Oso; Mendy, Sow; Ejuke, Peque, Alfon; y Akor Adams.

Árbitro: Guillermo Cuadra (Comité Balear)

Estadio: Mestalla.

Hora: 16:15. EFE

